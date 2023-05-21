Тер-Петросян раскритиковал арест матери, потерявшей на войне сына

Так первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал решение суда об аресте Гаяне Акопян, матери погибшего в 44-дневной войне Жоры Мартиросяна.

В заявлении, опубликованном на сайте Ilur.am, руководитель партии «Армянский национальный конгресс» отметил, что, казалось бы, ослабление внутриполитической напряженности в Армении должно быть обязанностью и заботой властей. «Однако, как мы видим, именно они еще больше нагнетают это напряжение своими наглыми и недальновидными действиями. Если так будет продолжаться, нашу страну ждет гораздо более печальная, если не взрывоопасная перспектива», - подчеркнул Левон Тер-Петросян.

Констатируя это, первый президент страны счел необходимым отметить, что недопустимы также «проявления непристойного поведения по отношению к членам семей представителей власти».

Гаяне Акопян, обвиняемая в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вчера была арестована решением суда сроком на месяц. Вину она не признает. Ее адвокаты заявили после заседания суда, что будут обжаловать решение об аресте.

По данным Следственного комитета, Ашот Пашинян дал показания о том, что женщина, представившись матерью, потерявшей сына на войне, пригласила его поговорить в машине, однако внезапно начала беспорядочно ее вести, а также угрожала расправой. После этого, по версии правоохранителей, во время движения автомобиля Пашинян выбросился из него и был сбит автомобилем другой группы родителей.

Отметим, что в субботу несогласные с решением суда сторонники Гаяне Акопян возле здания правительства в центре Еревана начали бессрочную сидячую акцию протеста.