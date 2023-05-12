Прорывного прогресса в Брюсселе не ждут – стали известны некоторые подробности предстоящих трехсторонних переговоров

Радио Азатутюн стали известны подробности переговоров, запланированных на эти выходные в Брюсселе. Так, глава Европейского совета Шарль Мишель встретится с премьер-министром Армении в субботу вечером, в воскресенье утром у него будет отдельная беседа с президентом Азербайджана, а трехсторонняя встреча начнется в воскресенье после полудня.

Отмечая важность предстоящей встречи, в Брюсселе в то же время подчеркивают, что прорывного прогресса не ждут.

«Думаю, мы должны быть скромными в наших ожиданиях относительно того, что в воскресенье вечером может быть подписан всеобъемлющий мирный документ. Для этого потребуется еще много времени и работы», - на условиях анонимности сказал Радио Азатутюн высокопоставленный европейский дипломат.

При этом еврочиновник подчеркнул, что это хорошая возможность понять, чего достигли стороны и что можно сделать для активизации переговоров.

На вопрос о том, можно ли вести переговоры, когда стороны на земле снова применяют оружие, есть жертвы и раненые, высокопоставленный европейский дипломат ответил, что эти нарушения режима прекращения огня еще раз показывают, насколько важно иметь формат, в котором могут обсуждаться все аспекты урегулирования отношений.

«Стороны согласились встречаться в брюссельском формате столько, сколько потребуется​»

Чиновники Евросоюза подчеркивают, что стороны согласились встречаться в брюссельском формате столько, сколько потребуется. В Брюсселе это считают важным прогрессом, поскольку, фактически, переговоры в этом формате зашли в тупик около полугода назад.

Последняя встреча состоялась в октябре прошлого года в Праге с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. На декабрь прошлого года планировалась еще одна встреча, но президент Азербайджана заявил о том, что армянская сторона требует сохранения четырехстороннего формата, против чего выступает он.

«Франция доказала, что занимает антиазербайджанскую позицию и не может быть нейтральным посредником», - сказал Алиев.

Армения, в свою очередь, возразила, что пражская встреча была четырехсторонней, именно там стороны договорились о продолжении переговоров, и «логично, что формат новой встречи и состав участников должны быть идентичными».

На протяжении месяцев, как отмечают дипломатические источники, Ереван настаивал на необходимости участия Макрона, а Алиев - отказывался, Брюссель же пытался найти приемлемый для сторон вариант. В итоге армянская сторона согласилась на встречу в трехстороннем формате, как того требовал Баку. С другой стороны, было объявлено, что после этого 1 июня в Кишиневе состоится еще одна встреча с участием не только Макрона, но и канцлера Германии Олафа Шольца. Однако вчера Баку заявил, что Алиев может не принять участия в этой встрече, а если и будет участвовать, то при условии, что она не заменит брюссельский формат.

«Однако окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет, учитывая, что детали рассматриваемой встречи не были подробно раскрыты», - заявил вчера пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Через несколько часов после этого заявления из Брюсселя напомнили, что Баку дал свое согласие на эту встречу.

«После контактов со всеми сторонами мы подтвердили, что есть политическая приверженность проведению этих встреч, и мы готовимся к их проведению», - сказал Радио Азатутюн пресс-секретарь главы Европейского совета Беренд Лейтц.

Баку на это заявление пока не отреагировал.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сегодня сказал журналистам, что для официального Еревана важен вопрос продвижения процесса, а не формат.

Кстати, европейские дипломаты отмечают, что перед проведением переговоров с Алиевым и Пашиняном они находились в активном контакте с США и осведомлены о деталях состоявшихся там переговоров. С другой стороны, отмечается, что этот процесс, начатый Шарлем Мишелем, всегда находился в центре внимания Турции.

«Чем больший прогресс увидит Азербайджан в направлении нормализации своих отношений с Арменией, тем больше будет возможностей для параллельного процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией», - сказал один из высокопоставленных дипломатов Европейского союза на условиях анонимности.