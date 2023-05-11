По встрече в Кишиневе 1 июня решение еще не принято – Гаджизаде

Он, однако, отметил, что по участию во встрече 1 июня в Кишиневе окончательное решение пока не принято.

«Азербайджанская сторона дала согласие на встречу (лидеров Азербайджана и Армении) в Брюсселе 14 мая по инициативе и при участии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, которая не состоялась в прошлом году из-за отказа армянской стороны от встречи в брюссельском формате», - говорится в комментариях Гаджизаде, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана, Баку заявил о возможности участия азербайджанской стороны в неформальной встрече в Кишиневе на полях саммита Европейского политического сообщества с участием президента Франции и канцлера ФРГ 1 июня при условии, что эта встреча не заменит брюссельский формат и не изменит этот формат.

«Однако окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет, учитывая, что детали рассматриваемой встречи не были подробно раскрыты», - добавил Гаджизаде.