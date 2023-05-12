Брюссель отвечает Баку: Все стороны дали политическое согласие на запланированные встречи в пятистороннем формате

«Как говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля, мы хотим еще раз подчеркнуть, что есть договоренность о том, что лидеры Армении и Азербайджана встретятся с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе 14 мая, и что вместе с этим будет встреча в Кишиневе в рамках саммита Европейского политического сообщества с участием канцлера Германии Шольца и президента Франции Макрона», - заявил Радио Азатутюн пресс-секретарь Мишеля.

Ранее в четверг Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что президент Ильхам Алиев может и не принять участия в кишиневской встрече. Более того, представитель министерства настаивал на том, что пятисторонняя встреча носит неформальный характер и может быть проведена только при условии, поставленном Баку.

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, Баку заявил о возможности участия азербайджанской стороны в неформальной встрече в Кишиневе 1 июня при условии, что эта встреча не заменит брюссельский формат и не изменит этот формат.

«Однако окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет, учитывая, что детали рассматриваемой встречи не были подробно раскрыты», - добавил Гаджизаде.

Между тем, в Брюсселе заявляют, что все стороны дали политическое согласие на запланированные встречи в пятистороннем формате с участием Шарля Мишеля также и в Кишиневе. «Мы готовимся к их проведению», — заявил Радио Азатутюн пресс-секретарь главы Европейского совета Беренд Лейтц.