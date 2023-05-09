Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе в трехстороннем формате

После переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана встретятся в эти выходные в Брюсселе в трехстороннем формате. Об этом сообщает офис председателя Европейского совета, не уточняя, по каким конкретно вопросам будут проходить переговоры при посредничестве Шарля Мишеля.

«Президент Мишель продолжает находиться в тесном контакте с лидерами Армении и Азербайджана для содействия стабильности на Южном Кавказе и продвижения усилий Европейского союза по нормализации отношений между двумя странами», - отмечают в офисе Мишеля, сообщая, что уже есть договоренность о проведении пятисторонней встречи с участием канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в Молдове 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Глава Европейского совета также выразил намерение пригласить лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии провести вторую встречу уже в октябре в Испании в рамках очередной встречи Европейского политического сообщества.

«Мишель, Пашинян и Алиев также договорились продолжать трехсторонние встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо для рассмотрения событий на местах и вопросов повестки дня брюссельских встреч», - сообщает Европейский совет.

Относительно того, продолжатся ли вашингтонские переговоры в Брюсселе, секретарь Совета безопасности Армен Григорян сказал: «Все встречи, думаю, что касается переговоров по мирному договору, являются продолжением друг друга, потому что вопросы и рамки вопросов известны - то, какие вопросы будут обсуждаться».

Американская сторона называет состоявшиеся в Вашингтоне переговоры конструктивными и говорит о значительном прогрессе. Между тем, Ереван и Баку в идентичных по содержанию сообщениях подчеркнули, что остаются разногласия. Армен Григорян сегодня подчеркнул, что договоренности с Баку по наиболее важным вопросам на переговорах достичь не удается.

«Это фиксирование суверенных 29 800 квадратных километров территории Республики Армения, создание международного механизма Степанакерт-Баку, а также создание международной гарантии. Смотрите, даже сегодняшняя ситуация, не удается соблюсти элементы трехстороннего заявления от 9 ноября, потому что, например, Лачинский коридор, согласно трехстороннему заявлению, Азербайджан там не должен присутствовать, но на данный момент он присутствует», - добавил он.

Армен Григорян вновь заявил, что Ереван подчеркивает необходимость института международных гарантов, чтобы стороны оставались верны договоренностям.

После ожидаемых в конце недели переговоров в Брюсселе состоится встреча в Москве, опять же в трехстороннем формате, сегодня в беседе с журналистами сообщил заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, не уточнив, однако, на уровне лидеров или министров иностранных дел.

Согласно заявлениям, следующие переговоры министров иностранных дел пройдут в России в мае, но точная дата неизвестна.