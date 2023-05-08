В правительстве не опровергают и не подтверждают новость о предстоящей встрече Пашинян-Алиев

Премьер-министр Армении по приглашению президента России сегодня вечером отбывает с рабочим визитом в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые состоятся 9 мая, сообщают в правительстве.

На данный момент неизвестно, планируется ли встреча Пашинян-Путин или трехсторонняя встреча Пашинян-Путин-Алиев.

Ранее пресс-секретарь президента России не исключил армяно-российских переговоров на высоком уровне в Москве.

Британское издание The Financial Times, в свою очередь, сообщает, что председатель Европейского совета Шарль Мишель в конце недели примет лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе. В правительстве Армении не опровергают и не подтверждает эту информацию.

«Что касается визита в Брюссель, то, по всей вероятности, это попытка что-то построить на уже достигнутых после вашингтонских переговоров небольших договоренностях. Здесь следует отметить, что Вашингтон и Брюссель действуют в тандеме, то есть, мы наблюдаем совместную работу в этом вопросе», - сказал политический комментатор Тигран Григорян.

Какие договоренности были достигнуты в ходе четырехдневных переговоров в Вашингтоне? Баку и Ереван после встреч в Арлингтоне распространили сообщения с идентичным текстом: «Министры поделились своими мнениями о текущей ситуации и представили свои позиции по существующим вопросам, касающимся урегулирования отношений. Министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся».

Предстоящая встреча в Брюсселе станет продолжением арлингтонских дискуссий, отмечает политолог Тигран Григорян.

«Они занимаются фасилитацией, у них нет своих предложений, они делают упор на прямые переговоры, переговоры без посредников, просто пытаются со стороны помочь сторонам прийти к каким-то решениям. Это на самом деле довольно удобная позиция, наверняка, если какой-то документ будет подписан, то подписи США или Евросоюза в этом документе не будет, и вряд ли будет какая-то договоренность о механизме гарантий, о котором так много говорит Ереван», - сказал Григорян.

Согласно источнику британской The Financial Times, переговоры в Брюсселе, вероятно, будут сосредоточены на установке Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, что Ереван считает неприемлемым по соглашению от 9 ноября 2020 года, а Баку заявляет, что дорога не закрыта. В Баку изданию сказали, что «миссия Шарля Мишеля удобна для Азербайджана, поскольку, у ЕС, по мнению азербайджанской стороны, нет скрытой повестки. В то же время советник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев отметил, что они также положительно относятся к московскому формату, поскольку «чем более «комплексным» будет процесс, тем он будет эффективнее». Ереван, со своей стороны, неоднократно заявлял, что вне зависимости от площадок предмет обсуждения один и тот же, однако, по словам политического обозревателя, Ереван предпочитает вашингтонский формат.

«Баку пытается добиться своих максималистских целей, и для него, по большому счету, не важно, кто будет посредником в процессе достижения этих целей: Брюссель, Вашингтон или Москва. В Армении, похоже, тем не менее, предпочтение отдается именно американскому посредничеству, потому что в Ереване видят, что гарантии, данные Москвой, не выполняются», - отметил Григорян.

Текст мирного договора должен быть максимально ясным, понятным, как можно меньше давать повод для разночтений, должен действовать механизм реализации этого договора, а также разрешения споров, заявил в интервью Радио Азатутюн в минувшую пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. Такой подход Еревана является еще одной разделительной линией в армяно-азербайджанских переговорах после разногласий по вопросу Карабаха, считает Григорян. По его словам, Баку такие гарантии не нужны.

«Все это трудно реализовать по двум причинам. Первая причина заключается в том, что в такой нестабильной международной обстановке, в сложной геополитической ситуации трудно ожидать, что какие-то международные акторы могут взять на себя подобную ответственность. Вторая проблема заключается в том, что Баку, конечно же, не хочет отказываться от своей политики даже после подписания документа. То есть, он постарается оставить окно этих возможностей открытым», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на 1 июня запланирована встреча Пашиняна и Алиева в Кишиневе, об этом сообщила в Ереване глава МИД Франции.

The Financial Times добавляет, что встреча состоится при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона.