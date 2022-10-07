На четырехсторонней встрече в Праге принято заявление

По итогам состоявшейся накануне поздно вечером четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля принято заявление, текст которого опубликовало правительство Армении.

В совместном заявлении, в частности, говорится:

«Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это послужит основой для работы комиссий по делимитации и что следующее заседание этих комиссий состоится в конце октября в Брюсселе.

Армения выразила согласие на поощрение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с указанной миссией в той мере, в какой это будет его касаться. Миссия начнет свою работу в октябре на период времени не более двух месяцев. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и в содействии работе пограничных комиссий посредством своих докладов».

Такое же заявление на английском опубликовал Европейский совет на своей официальной странице.

Встреча премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась 6 октября в Праге в рамках первой встречи «Европейского политического сообщества», по инициативе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Это первая встреча Пашиняна и Алиева после нападения, осуществленного на Армению несколько недель назад, в результате которого Азербайджан оккупировал некоторые территории Армении, продвинувшись в Джермуке и Сюнике.