Ситуация в селе Тех относительно стабильная - начальник Генштаба

«Я не имею к этому отношения», - сказал Асрян, подчеркнув, что начальник Генштаба не занимается вопросами делимитации границы.

«Для работ по делимитации и демаркации границы создана соответствующая комиссия, эта комиссия занимается этими работами, в комиссию входит представитель начальника Генштаба, комиссия может дать ответы на ваши вопросы», - сказал глава Генштаба.

30 марта Баку заявил, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль ряд высот. Служба национальной безопасности Армении сначала сообщила, что азербайджанские силы на этом участке в пяти точках разместились на расстоянии не менее 100-300 метров впереди от границы, затем в другом заявлении сообщила, что в результате работ по корректировке границы ситуация на этом участке существенно улучшилась, не уточнив, о чем идет речь.

Пока жители села Тех сигнализировали о том, что азербайджанцы укрепляются на их полях, на одном из заседаний правительства премьер-министр Никол Пашинян, опять же не вдаваясь в подробности, повторил, что есть некоторое улучшение ситуации. «В частности, уточнены пункты дислокации на 7 из 12 км, работа на 5 км продолжается», - сказал он.

Спустя несколько дней на брифинге с журналистами в Национальном собрании Пашинян сообщил, что 1,4 км из 5 км проблемного участка границы в селе Тех уже уточнены.

На вопрос, изменились ли эти данные спустя несколько дней после заявления премьера, Асрян ответил: «Километр, гектар - не задавайте такие вопросы военным. У военных есть опорный пункт, район, позиция».

На уточняющий вопрос, сколько позиций мы вернули, глава Генштаба ответил: «Мы стоим на подступах к селу Тех, на наших соответствующих подступах, проводим работы по улучшению позиций, а что касается того, сколько мы отдали, сколько взяли, это в официальных новостях».

Глава Генштаба также сообщил, что азербайджанцы также дислоцируются напротив позиций армянских подразделений.