В результате встречи армянских и азербайджанских представителей на участке Тех-Корнидзор ситуация существенно улучшилась - СНБ

Об этом в субботу заявили в Службе национального безопасности (СНБ) Армении в дополнение к опубликованному 30 марта на сайте ведомства сообщению.



В СНБ отметили, что в настоящее время работы продолжаются, о результатах общественность будет проинформирована дополнительно.



Напомним, что ранее в СНБ заявили, что во время развертывания пограничников двух стран в соответствии с достигнутыми между Арменией и Азербайджаном договоренностями в пяти точках азербайджанская сторона продвинулись на 100-300 метров вглубь армянской территории и закрепились там.