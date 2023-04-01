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Армения

В результате встречи армянских и азербайджанских представителей на участке Тех-Корнидзор ситуация существенно улучшилась - СНБ

Здание СНБ Армении в Ереване (архив)

На участке Тех-Корнидзор (Сюникская область) была проведена встреча с участием представителей Армении и Азербайджана и проведены работы по корректировке границы, в результате чего ситуация существенно улучшилась.

Об этом в субботу заявили в Службе национального безопасности (СНБ) Армении в дополнение к опубликованному 30 марта на сайте ведомства сообщению.

В СНБ отметили, что в настоящее время работы продолжаются, о результатах общественность будет проинформирована дополнительно.

Напомним, что ранее в СНБ заявили, что во время развертывания пограничников двух стран в соответствии с достигнутыми между Арменией и Азербайджаном договоренностями в пяти точках азербайджанская сторона продвинулись на 100-300 метров вглубь армянской территории и закрепились там.

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