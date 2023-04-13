Армения готова отвести войска от армяно-азербайджанской границы 1991 года, такие действия вытекают из логики пражского четырехстороннего и сочинского трехстороннего соглашений, сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, в то же время подчеркнув, что подобному решению препятствует деструктивный подход Азербайджана.

«С точки зрения политической оценки приграничной ситуации, думаю, очень важно сообщение, распространенное накануне Европейским союзом, где подчеркивается линия границы 1991 года. Речь идет об административной границе между Армянской ССР и Азербайджанской ССР, которая была преобразована в государственную границу 21 декабря 1991 года Алматинской декларацией. Эту линию границы необходимо соблюдать, это было зафиксировано в заявлении ЕС», - сказал Пашинян.

Вчера Евросоюз, разместивший своих наблюдателей на границе Армении с Азербайджаном, выразил сожаление по поводу боестолкновений, произошедших на днях в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе, и заявил, что отвод вооруженных сил обеих сторон от линии границы 1991 года на безопасное расстояние позволит избежать столкновений.

Сегодня Пашинян заявил, что Армения выражает свою позицию относительно предложения Евросоюза с 2021 года. «Подобному решению препятствует деструктивный подход Азербайджана. Азербайджан систематически демонстрирует свою практику невыполнения договоренностей, достигнутых на международных площадках. То же касается освобождения пленных, соблюдения режима прекращения огня и неприменения силы или угрозы ее применения, о чем была достигнута письменная договоренность 31 октября 2022 года в Сочи, и то же касается незаконного перекрытия Лачинского коридора», - сказал премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, на границе у села Тех армянская сторона попыталась выставить пограничников, когда два дня назад азербайджанская сторона прибегла к провокации. Почему армянская сторона приступила к работам по укреплению на этом участке границы только после того, как азербайджанцы вторглись на суверенную территорию Армении на участке села Тех? Премьер-министр сегодня также повторил, что ситуация требует детального изучения.

«Что касается ситуации на участке села Тех с 30 марта, то я считаю, что ситуация требует детального изучения, в том числе оценки наших действий с точки зрения действий по охране данного участка государственной границы с самого начала», - отметил он.

Помимо Евросоюза, с заявлением по поводу боестолкновения в общине Тех выступил также МИД Франции, подчеркнув необходимость уважения территориальной целостности Армении и вывода азербайджанских сил с армянской стороны линии соприкосновения.

Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что применение силы для разрешения споров неприемлемо.