ЕС призывает Азербайджан и Армению отвести свои войска с линии границы 1991 года

«Этот инцидент еще раз подчеркивает, что при отсутствии делимитации границы следует сохранять линию границы 1991 года, а силы обеих сторон должны отойти от этой линии на безопасное расстояние во избежание подобных инцидентов», — говорится в заявлении ЕС.

Брюссель заявляет, что необходимо соблюдать предыдущие обязательства, в том числе договоренности, достигнутые в Праге в октябре 2022 года, о взаимном признании территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Европейский союз также призывает к активизации переговоров о делимитации границ и заявляет о готовности поддержать этот процесс.

Европейский союз еще раз призывает к сдержанности и мирному урегулированию всех споров.

«Европейский Союз продолжает поддерживать эти усилия, в том числе на самом высоком уровне, а также посредством присутствия миссии Европейского союза в Армении», - говорится в заявлении.