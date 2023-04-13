МИД Франции: Кровавые события 11 апреля произошли на территории Армении

Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением в связи с кровавым инцидентом 11 апреля, подчеркнув, что «уважение территориальной целостности Армении и вывод азербайджанских сил с занятых позиций на армянской стороне линии соприкосновения имеют важное значение для предотвращения будущих инцидентов и поддержанию основы стабильного мира в регионе».

Париж выражает глубокую обеспокоенность «в связи с насилием, имевшим место на армяно-азербайджанской границе – на территории Армении, в районе населенного пункта Тех, в результате которого с обеих сторон есть семь погибших и несколько раненых».

МИД Франции заявляет, что данный инцидент доказывает, что делимитация границы должна осуществляться исключительно путем переговоров, призывая стороны продолжать усилия в этом направлении.

Франция выражает полную поддержку находящейся на армянской стороне границы миссии наблюдателей ЕС, которая, по мнению Парижа, играет ключевую роль в снижении напряженности.

«Миссия будет продолжать выступать за соблюдение режима прекращения огня и продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.