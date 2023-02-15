Ереван и Анкара договорились позаботиться об инфраструктурах перед полным открытием границы

«Находясь в этот сложный момент в Турции, я еще раз хочу подтвердить готовность и стремление Республики Армения установить мир в регионе и, в частности, полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения, полностью открыть границу между Арменией и Турцией», - сказал Арарат Мирзоян.

Арарат Мирзоян сообщил, что они обсудили некоторые детали, связанные с нормализацией отношений, достигли договоренности о том, чтобы позаботиться об инфраструктурах перед полным открытием границы. Он не уточнил, идет ли речь о ремонте пограничных пропускных пунктов.

«У нас есть договоренность о том, чтобы совместными усилиями отремонтировать мост Ани, а также позаботиться о соответствующих инфраструктурах перед полным открытием границы», - сказал министр иностранных дел Армении.

Мирзоян начал свое выступление с выражения соболезнований народу и правительству Турции в связи с разрушительным землетрясением. «Я очень рад, что нашим спасателям во взаимодействии с коллегами удалось спасти жизни, сделать самое главное в этой ситуации», - сказал он.

«Армения повела себя по-братски, протянув нам руку помощи в это трудное время», - так оценил Мевлют Чавушоглу шаг Еревана по направлению гуманитарной помощи и спасателей в Турцию, пострадавшую от разрушительного землетрясения. Он напомнил, что Турция также направила гуманитарную помощь в Армению во время Спитакского землетрясения 1988 года.

«Армения направила спасательную группу из 28 человек. Они с первого дня очень усердно работали, спасли из-под завалов девочку и женщину. Хочу поблагодарить их за самоотверженную работу. Армения также отправила 100 тонн гуманитарной помощи, сегодня также отправила дополнительную помощь. Они всегда спрашивают, нужна ли нам дополнительная помощь», - отметил Чавушоглу.

Число жертв разрушительного землетрясения 6 февраля в Турции превысило 35 тысяч человек.

Выступлениям двух министров с заявлениями для СМИ предшествовала личная беседа между Чавушоглу и Мирзояном, а затем переговоры в расширенном составе. Чавушоглу сказал, что они обсудили процесс нормализации. Но глава МИД Турции не стал отделять армяно-турецкое примирение от армяно-азербайджанского урегулирования.

«Этот гуманитарный шаг также будет содействовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном, Турцией и Арменией. Любой прогресс, который мы здесь зафиксируем, поможет обеим нашим странам. Мы получаем информацию обо всех обсуждениях и переговорах между Арменией и Азербайджаном. Если три страны предпримут искренние шаги, мы сможем восстановить прочный мир на Южном Кавказе», - заявил он.

Министр иностранных дел Турции, периодически говорящий о необходимости открытия «Зангезурского коридора», использовал термин «коридор», но очень неопределенно, сказав о важности восстановления исторического Шелкового пути. По его словам, они намерены работать с Арменией в этом направлении. «Для долгосрочной стабильности Южного Кавказа также очень важно экономическое развитие региона. Этот коридор становится все более и более важным. Мы говорили о тех шагах, которые мы можем предпринять. Во-первых, это восстановление исторического Шелкового пути. И глядя в будущее, мы, например, на двусторонней основе изучаем пограничные пропускные пункты, мосты. Что касается дорог, есть шаги, которые мы можем предпринять. И мы договорились ускорить эти шаги. Есть два моста, один из которых в Армении, а другой в Турции. Восстановление этого исторического моста Шелкового пути очень важно, и мы собираемся вместе работать в этом направлении».

Выступивший после Чавушоглу Арарат Мирзоян не ответил на заявление турецкого коллеги о коридоре, он говорил только об Анийском мосте.

Кстати, еще в 2010 году, в самый горячий период футбольной дипломатии, когда правительство Сержа Саргсяна пыталось урегулировать отношения с Турцией, была предварительная договоренность о восстановлении главного моста, соединяющего приграничные населенные пункты - село Харьков в Армении и Ани в Турции. Но это так и осталось добрым пожеланием.

В беседе с «Арменпресс» спецпосланник Турции Сердар Кылыч сказал, что Армения и Турция договорились придать новый импульс работе по открытию армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, согласно договоренности, достигнутой несколько месяцев назад, которая, однако, все еще не реализована.

Десятилетиями не имеющие дипломатических отношений Армения и Турция в прошлом году в рамках нового этапа нормализации отношений восстановили прямое авиасообщение. Турецкий дипломат также рассказал о достигнутой двумя министрами договоренности о восстановлении в короткие сроки моста Маргара - кратчайшей сухопутной дороги, соединяющей Армению и Турцию.

Министр иностранных дел Армении прибыл в Анкару самолетом. В ходе этого визита его сопровождает специальный представитель Армении на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

Армянскую делегацию встретил спецпредставитель Турции по нормализации армяно-турецких отношений Сердар Кылыч.

Мирзоян из Анкары выехал в пострадавший от землетрясения город Адыяман и там встретился с армянскими спасателями.

Накануне приезда министра иностранных дел в Анкару Армения вчера вечером отправила новую партию гуманитарной помощи в район бедствия через мост Маргара, который был закрыт почти 30 лет.

Спецпредставитель Европейского Союза Тойво Клаар назвал визит главы МИД Армении в Турцию историческим, выразив надежду, что это признак развития армяно-турецких отношений.

Армения в 2000-х годах также предприняла попытку нормализации отношений. «Футбольная дипломатия» тогда провалилась, добьется ли успеха так называемая «дипломатия бедствия»?

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания, депутат фракции «Гражданский договор» Саргис Ханданян отметил, что этот визит в первую очередь следует рассматривать в гуманитарном контексте. «Оценивая итоги визита, необходимо сказать, можно ли это квалифицировать как начало новой дипломатии или нет. Этот визит имеет место в связи с разрушительными последствиями землетрясения и в первую очередь носит гуманитарную цель. Министр иностранных дел Армении и спецпредставитель на переговорах с Турцией едут в Турцию прежде всего для того, чтобы передать соболезнования Армении», - сказал он.

Гегам Манукян из оппозиционной партии «Дашнакцутюн» считает, что существенных изменений в отношениях не будет, Турция продолжает говорить на языке предусловий. «Брифинг также ясно показал, что ни гуманитарная помощь, ни спасатели не завоюют сердце Турции, и существенных изменений не будет. Турция продолжает говорить на языке предусловий, продолжает увязывать будущее отношений с Арменией с переговорами между Азербайджаном и Арменией», - сказал Манукян.

Кстати, неясно, собирается ли министр Мирзоян отправиться в другую пострадавшую от стихии страну - Сирию. В МИД лишь сказали, что заранее информируют о визитах и встречах министра.