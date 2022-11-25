Армения готова к встрече 7 декабря - МИД РА отвечает Алиеву

Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, по просьбе «Арменпресс» комментируя заявление президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что запланированная на 7 декабря в Брюсселе встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не состоится из-за позиции армянской стороны относительно формата, подчеркнув, что «Пашинян дал согласие на встречу лишь в том случае, если в ней примет участие и президент Франции Эмманюэль Макрон. Это означает, что встреча не состоится».

Президент Азербайджана также подчеркнул, что Франция больше не может участвовать в армяно-азербайджанском мирном процессе из-за своей «антиазербайджанской предвзятой позиции».

Напомнив, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, Унанян заметил, что «логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними».

Алиев также отметил, что, предложив, чтобы в запланированной в Брюсселе встрече принял участие Макрон, Пашинян «пытается сорвать мирные переговоры».

По словам пресс-секретаря МИД Армении, это заявление Алиева не соответствует действительности.

По итогам состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля было принято заявление, согласно которому Ереван и Баку подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 г., посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также согласились на размещение гражданской миссии Евросоюза на границе Армении в Азербайджаном.

«Баку не ответил на предложения Еревана»

На встрече, состоявшейся 7 ноября в Вашингтоне, Армения передала Азербайджану армянские предложения по мирному договору.

На вопрос «Арменпресс», есть ли какое-либо развитие в этом плане, Ваан Унанян ответил, что на сегодняшний день Баку не ответил на предложения Еревана о заключении мирного договора.