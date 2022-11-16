Армения предложила подписать рамочное мирное соглашение с Азербайджаном

«Так сказать, подход модели рамочного соглашения, когда прорисовываются рамки, без большой конкретики», - пояснил премьер.

То, что Армения согласилась отделить армяно-азербайджанские отношения от нагорно-карабахского вопроса, по утверждению Пашиняна, не означает, что Армения отказалась от безопасности и прав армян Нагорного Карабаха. «И если мы решаем эту проблему, конечно, Республика Армения готова подписать рамочное соглашение о мире с Азербайджаном на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», - отметил он.

Говоря об этом, премьер-министр Пашинян косвенно отметил, почему вопрос статуса Нагорного Карабаха превратился в вопрос безопасности и права: «Принятие российской позиции также является причиной того, что мы продвигаем не вопрос статуса, а обеспечение безопасности и прав армян Нагорного Карабаха».

В другом эпизоде Пашинян также развернуто прокомментировал российские предложения, заявив, что позиция властей идентична позиции оппозиции и звучащей из Нагорного Карабаха позиции и что Армения намного раньше согласилась на это предложение.

А предложение Пашинян сформулировал так: отложить карабахский вопрос на неопределенный срок. «Правительство приняло эту договоренность очень давно, еще с января 2021 года. Оно не говорило об этом только исходя из корректности, и я благодарен президенту Российской Федерации за то, что он дал нам возможность все-таки прояснить тему, и если позиция нашего правительства уклончива, наша сегодняшняя позиция, по сути, это то, чего от нас требовала оппозиция, не зная, что мы давно заняли эту позицию», - сказал премьер.

Пашинян выразил надежду, что на ереванском саммите ОДКБ 23 ноября военный блок четко поддержит позицию Армении о том, что вооруженные силы Азербайджана должны покинуть оккупированные территории Армении и занять позиции, которые они занимали по состоянию на май 2021 года.

Премьер-министр заверил, что со стороны международного сообщества такая поддержка есть. «Потому что, казалось бы, должно было быть наоборот, ОДКБ должна была четко поддержать, и мы должны были работать с другими партнерами над выстраиванием позиции. Но сейчас мы имеем прямо противоположное: сейчас мы не хотим провоцировать войну ОДКБ-Азербайджан. Нет. Отношение граждан Республики Армения к ОДКБ и будущему наших отношений будет формироваться именно в связи с этим вопросом».

Пашинян, по сути, сегодня раскрыл скобки, сказав, что вместо ухода с оккупированных территорий Азербайджан требует, чтобы и Армения ушла с оккупированных территорий Азербайджана, не уточнив, какие территории имеет в виду Баку.

Хотя Пашинян не упомянул названия анклавов, но дал координаты - северо-восток, заявив, что Армения готова идти на решения. «Мы не отвергаем это. Почему? Потому что на тех же территориях большая часть территорий четырех армянских сел оккупирована. Могу привести конкретный пример. Около 70 процентов пахотных земель в селе Беркабер Тавушской области оккупировано. Это произошло в 1991-м, 1992-1994 годах. Покажите линию границы и покажите юридическое обоснование показанной вами линии границы. В таком случае мы также готовы, как я сказал в одном из своих последних интервью, развивать ситуацию до тех пор, пока вдоль всей границы не останется ни азербайджанских, ни армянских оккупированных территорий. Мы готовы пойти на эти решения, и я готов взять на себя эту ответственность», - сказал глава правительства.

Говоря о сроках мирного договора, Пашинян сегодня уже признал, что завершить делимитацию границы до заключения или вступления в силу мирного договора нереалистично. Но Армения предлагает свое решение этой проблемы: «Со схемой отвода войск мы предлагаем взять то, что реально существовало в 1990 году, провести зеркальный вывод войск, создать механизм мониторинга, вообще не иметь войск в приграничной зоне, передать всю эту территорию пограничной службе, зафиксировать эту тему, хотя бы представление о линии границы, только потом в спокойных условиях перейти к процессу делимитации, который действительно может занять много лет».

Оппозиция, вернувшаяся вчера в парламент после полугодового бойкота, на правительственном часе не присутствовала.