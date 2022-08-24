Связь между Арменией и Карабахом до конца месяца будет обеспечиваться по действующему Лачинскому коридору - карабахский депутат

Связь между Арменией и Нагорным Карабахом как минимум до конца месяца будет обеспечиваться по действующему Лачинскому коридору, пока не будет готова временная дорога, в беседе с Радио Азатутюн сказал , глава правящей фракции «Свободная Родина - Единый гражданский Альянс» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян.

До весны следующего года, когда будет завершено строительство Корнидзорского участка нового маршрута Лачинского коридора, будет действовать эта временная дорога. Как только она будет готова, вдоль нее будут размещены российские миротворцы, заверили карабахских депутатов в миротворческой миссии.

«До конца месяца дорога будет проходить по действующему коридору, российские миротворцы будут размещены в действующем коридоре», - сказал Арутюнян.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, если временная дорога должна начать действовать с 1 сентября, с какой целью так быстро выселили людей из Агавно и Бердзора, Арутюнян сказал: «Все это было организовано в свое время, потому что там есть проблема с инфраструктурой, с вывозом имущества и всем остальным. То есть, это было не так уж и быстро, просто все было организовано вовремя».

Вчера руководители пяти фракций Национального собрания Нагорного Карабаха встретились с командующим дислоцированными в Нагорном Карабахе российскими миротворческими силами Андреем Волковым. По словам принявшего участие во встрече Артура Арутюняна, заявление советника-посланника посольства России в Армении Максима Селезнева о том, что российские миротворцы «не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога» было двусмысленным, этот вопрос они также хотели уточнить у российской миротворческой миссии.

«То есть, речь идет об основной дороге или об альтернативной дороге, которая должна использоваться временно до строительства новой основной дороги? И было дано разъяснение, что речь идет об альтернативной дороге, которая должна быть готова уже до конца этого месяца: 4-километровый участок, заменяющий 11,8 километров и выходящий к верхней части Агавно. Как только эта дорога будет готова, на новом маршруте основной дороги, которая проходит через села Хин Шен и Мец Шен, вдоль всей этой дороги будет действовать логика того же коридора, то есть российские миротворческие силы будут дислоцированы вдоль новой дороги», - сказал Арутюнян.