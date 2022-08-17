Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего коридора, пока не будет задействована новая дорога - российский дипломат

Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога, сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил советник-посланник посольства России в Ереване Максим Селезнев.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что по этому поводу есть договоренности и стороны находятся в прямом контакте, не пояснив, о каких договоренностях и между кем именно идет речь.

«Российские миротворцы переместятся только в тот момент, когда новый Лачинский коридор будет открыт. В трехстороннем заявлении [от 9 ноября 2020 года] прописаны шаги, последовательность шагов: сначала достраивается коридор, до того, как он вступает в действие, российские миротворцы занимают пятикилометровый коридор вокруг этой дороги», - сказал Селезнев.

В начале этого месяца, после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе, Степанакерт заявил, что азербайджанская сторона через российских миротворцев потребовала организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. А министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян сообщил жителям общин Бердзор, Агавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.

«Как вы знаете, действующий коридор был перенесен на юг, и в южном направлении дорога на территории Арцаха [Нагорного Карабаха] уже готова, а на территории Армении дорога будет готова в следующем году, и российский военный контингент, коридор переместится в южном направлении, поэтому российского контингента с 25 августа здесь не будет, и возникла необходимость согласно планам гражданской обороны обсудить вопросы перемещения людей», - сказал Ханумян.

Между тем посланник МИД России сегодня заявил, что российские миротворцы будут передислоцированы только тогда, когда будет готова новая дорога.

«Российские миротворцы не займут новый коридор, пока он не будет запущен, и по этому поводу есть договоренности. Стороны находятся в прямом контакте, и, я вас уверяю, миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр, пока нового коридора не будет», - сказал Максим Селезнев.

Возникают вопросы: как появился конечный срок 25 августа, между кем были достигнуты договоренности и после 25 августа, когда, согласно армянской стороне, начнет действовать альтернативная, но недостроенная дорога, будут ли там российские миротворцы? С этими вопросами Радио Азатутюн сегодня обратилось в Министерство территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха. Оттуда нас направили в Совет безопасности Нагорного Карабаха. Полученный из Совета безопасности официальный ответ фактически подтверждает, что российские миротворцы будут передислоцированы на новую дорогу «после завершения ее строительства».

До этого официальный Ереван заявил, что свой участок дороги закончит лишь к маю следующего года.

Несколько недель назад в первом и пока единственном публичном выступлении по этому вопросу премьер-министр Армении заявил, что необходимо подписать документ в трехстороннем формате, касающийся как передислокации миротворцев, так и инфраструктур, питающих Карабах. До сих пор неизвестно, согласился ли Баку подписать подобный документ.

Что думает российский дипломат о критике в адрес миротворцев?

В тот же день на заседании правительства премьер-министр Армении высказал критику в адрес российских миротворцев, утверждая, что нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе происходят в их присутствии и с их попустительства.

Спустя несколько дней представитель МИД России Иван Нечаев назвал эту критику армянской стороны неоправданной.

Советник-посланник российского посольства сегодня заявил, что ему нечего добавить к сказанному Нечаевым, подчеркнув, что российская миротворческая миссия делает все возможное в рамках имеющихся у нее полномочий.

«Понимаете, российские миротворцы делают максимум того, что позволяет их мандат. Поэтому здесь мне что-либо сложно добавить к тому, что сказал мой коллега из департамента информации и печати [МИД России]. Хотелось бы, чтобы была сдержанность со всех сторон: со стороны азербайджанских войск, со стороны, главное, армянской общественности. Вот в Ереване и Степанакерте должны все знать и понимать, что русский миротворческий контингент делает максимум того, что он может сделать, что он для того и находится там, чтобы максимально попытаться оградить гражданское население от ужасов войны», - подчеркнул он.

В то же время Селезнев сообщил, что Москва готова к расширению полномочий российской миротворческой миссии в Карабахе, если Ереван и Баку договорятся по этому вопросу.

С российским дипломатом удалось пообщаться на мероприятии, посвященном битве при Ошакане, произошедшей почти 200 лет назад. В этот день в 1827 году русские войска под Ошаканом нанесли поражение персидской армии, что открыло путь к взятию Еревана спустя два месяца.