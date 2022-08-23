Руководители парламентских сил Карабаха встретились с российскими миротворцами

Сегодня состоялась встреча руководителей пяти парламентских сил Нагорного Карабаха с руководством российских миротворческих сил. Об этом сообщает пресс-служба Национального собрания Нагорного Карабаха.



Как отмечается в сообщении, «в последние дни в различных СМИ распространилась информация о том, что фракции Национального собрания Республики Арцах (Нагорного Карабаха – ред.) обратились к руководству дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил с целью встречи, поводом для встречи стало недавнее заявление советника-посланника РФ в Армении Максима Селезнева, а также очередное нарушение Азербайджаном режима прекращения огня в начале августа и вопросы безопасности».

В ходе встречи, которая состоялась утром, были даны разъяснения должностными лицами миротворческих сил Российской Федерации по вышеуказанным вопросам. В частности, согласно сообщению, со ссылкой на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года «было отмечено, что новый маршрут [дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией] будет иметь статус того же коридора, а все компоненты безопасности будут сохранены, начиная от 5-километровой зоны безопасности и заканчивая размещением блокпостов российских миротворческих сил».



«Касаясь последних событий, командование российских миротворческих сил отметило, что сделало необходимые выводы относительно августовских инцидентов, и в то же время заверило, что приложит дополнительные усилия для предотвращения подобных нарушений в будущем и обеспечения надлежащей безопасности нашего населения», - говорится в сообщении парламента Карабаха.

Советник-посланник посольства России в Ереване Максим Селезнев около недели назад в беседе с Радио Азатутюн заверил, что российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога».

В начале августа ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, произошли боестолкновения между Армией обороны Нагорного Карабаха и Вооруженными силами Азербайджана, с обеих стороны были погибшие и раненые. В результате переговоров с участием российских миротворцев через несколько дней ситуация относительно стабилизировалась.​