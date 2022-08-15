К маю строительство дороги Тех-Корнидзор будет полностью завершено - Гнел Саносян

К маю строительство дороги Тех-Корнидзор будет полностью завершено, сегодня в эфире Азатутюн ТВ, отвечая на вопросы пользователей Facebook, заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Пользователей интересовало, почему строительство новой дороги, которая после 25 августа станет единственной дорогой, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом, армянская сторона начала так поздно, в то время как Азербайджан уже заканчивает свою часть дороги.

Напомним, что в начале этого месяца на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе вдоль Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах и Армению, Баку потребовал от армянской стороны организовать движение между Нагорным Карабахом и Арменией по новой дороге.

Гнел Саносян ответил, что уже несколько дней, как армянская сторона также приступила к строительству армянского участка этой дороги - Тех-Корнидзор, протяженностью 11,8 км.

«Мы намерены построить эту дорогу в первую очередь качественно, чтобы она соответствовала всем стандартам и по ней могли проезжать все виды транспорта, и мы построим ее как можно скорее.

К маю мы закончим все работы и уложим асфальт. Это будет практически полностью новая дорога», - подчеркнул чиновник.

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