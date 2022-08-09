В Карабахе двое военнослужащих получили ранения в результате нарушения правил обращения с оружием

В Нагорном Карабахе ранены двое военнослужащих, их состояние оценивается как тяжелое.

По данным Армии обороны, военнослужащие-контрактники Гурген Даниелян и Артур Арушанян получили ранения вследствие нарушения правил обращения с оружием (взрывным устройством) и несоблюдения правил безопасности.

Проводится расследование с целью выяснения подробностей произошедшего вчера инцидента, сегодня сообщило Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Из Карабаха также сообщают, что оперативная обстановка на линии соприкосновения минувшей ночью и до полудня, несмотря на сохраняющуюся напряженность, была относительно стабильной.

По сообщению Армии обороны, на некоторых участках линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие различного калибра. При посредничестве российского миротворческого контингента продолжают предприниматься шаги по стабилизации ситуации.

Степанакерт уже несколько дней не отвечает на заявления Баку о том, что азербайджанские вооруженные силы установили контроль над рядом высот.

На прошлой неделе в результате напряженности на линии соприкосновения в Карабахе с армянской стороны погибли двое военнослужащих, 19 получили ранения. Баку сообщил об одном погибшем. По последней официальной информации, двое из 19 раненых военнослужащих выписаны из госпиталя, остальные продолжают получать лечение. В состоянии здоровья военнослужащего, находящегося в крайне тяжелом состоянии, наблюдается положительная динамика.

Минобороны Армении сегодня не распространяло каких-либо сообщений о ситуации на армяно-азербайджанской границе. В субботу, по сообщению военного ведомства, в районе Сотка в результате выстрела с азербайджанской стороны был ранен армянский военнослужащий. Жизнь солдата вне опасности.