Обстановка относительно стабильная. Вследствие нарушения правил обращения с оружием ранены двое военнослужащих Армии обороны

Оперативная обстановка на линии соприкосновения в ночь с 8-го на 9 августа и сегодня по состоянию на 12:00, несмотря на сохраняющуюся напряженность, была относительно стабильной, сообщает Министерство обороны Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, на некоторых участках линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие различного калибра.

«При посредничестве российского миротворческого контингента продолжают предприниматься шаги по стабилизации ситуации», – говорится в сообщении.

Ранены двое военнослужащих Армии обороны Карабаха

Министерство обороны Нагорного Карабаха также сообщает, что 8 августа вследствие нарушения правил обращения с оружием (взрывное устройство) и несоблюдения правил безопасности ранения получили двое военнослужащих контрактной службы Армии обороны Нагорного Карабаха Гурген Алешевич Даниелян и Артур Юрикович Арушанян. Состояние раненых оценивается как тяжелое.

Для установления подробностей инцидента ведется следствие, говорится в сообщении.

Ситуация на линии сопротивления в Нагорном Карабахе обострилась с 1 августа. Армия обороны НК 3 августа сообщила, что азербайджанская сторона применила минометы, гранатометы и ударные беспилотники. В конце дня армянская сторона сообщила о двух погибших и 19 раненых, азербайджанская сторона - об одном погибшем. В последние дни обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная, однако напряженность сохраняется.