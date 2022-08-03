Баку сообщает о гибели азербайджанского военнослужащего на Лачинском направлении

«Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района», - приводит заявление оборонного ведомства Азербайджана информагентство APA.

Согласно азербайджанским СМИ, в результате инцидента погиб военнослужащий срочной службы Кязимов Анар Рустам оглу.

Армянская сторона еще не отреагировала на сообщение.