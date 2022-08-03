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Карабах

Баку сообщает о гибели азербайджанского военнослужащего на Лачинском направлении

Здание Министерства обороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает об инциденте на Лачинском направлении, в результате которого погиб азербайджанский военнослужащий.

«Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района», - приводит заявление оборонного ведомства Азербайджана информагентство APA.

Согласно азербайджанским СМИ, в результате инцидента погиб военнослужащий срочной службы Кязимов Анар Рустам оглу.

Армянская сторона еще не отреагировала на сообщение.

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