Раффи Ованнисян требует снять запрет на его въезд в Карабах, а также предлагает создать Национальный совет доверия

Спустя пять дней после запрета на въезд в Нагорный Карабах лидер партии «Наследие», экс-министр иностранных дел Армении Раффи Ованнисян так не получил объяснения, почему ему не позволили туда въехать.

Оппозиционер Ованнисян считает, что запрет исходит от властей Армении. Вопрос о том, почему ему должны были запретить въезд, он предлагает задать лично премьер-министру Николу Пашиняну.

«Я не могу сказать за него», - на сегодняшней пресс-конференции сказал он.

После размещения миротворцев в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года Ованнисян неоднократно и беспрепятственно ездил туда. Мы поинтересовались, почему ему запретили въезд туда именно в этот раз, когда он поехал на крещение внука.

«Российские миротворцы показали мое фото и фамилию генерала Волкова, а также показали дату - июль. В июле я направил в прессу письменный текст о самоочищении и дал публичное интервью», - ответил политик.

Несколько дней назад Радио Азатутюн направило запрос в МИД и Службу национальной безопасности (СНБ) о том, имеют ли власти Армении какое-либо отношение к запрету на въезд Ованнисяна в Карабах, а также о том, не было ли нарушено соглашение о беспрепятственном въезде граждан Армении в Нагорный Карабах. Связаться с пресс-центром СНБ не удалось, а из МИД поступил следующий ответ: «Указанное действие противоречит трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, предусматривающему бесперебойную связь Нагорного Карабаха с Арменией через Лачинский коридор».

Ованнисян, созвавший сегодня пресс-конференцию, не только потребовал снять запрет на его въезд в Карабах, но и выступил с политическими заявлениями. «Опять столкновения, опять жертвы, все это на совести гражданина Пашиняна, это его жертвы, но он и сам, гражданин Пашинян, стал уже красной линией Армении», - сказал он.

Раффи Ованнисян, основатель партии «Наследие», занявший на президентских выборах 2013 года второе место, предлагает Пашиняну уйти, после чего предлагает создать Национальный совет доверия, который будет руководить страной до следующих выборов. Он составил и список тех, кто войдет в совет. При этом он отметил, что включенные в список люди даже не знают о его предложении.

«Мой внутренний голос говорит: Раффи, не зачитывай, но я должен зачитать. У меня 3-4 списка, я ни с кем не разговаривал, я никого не ставлю под удар», - сказал он.

В список из 15 человек вошли бывший омбудсмен Арман Татоян, оппозиционеры Вазген Манукян, Паруйр Айрикян, действующие вице-премьеры Мгер Григорян и Амбарцум Матевосян, член АРФД Лилит Галстян, бизнесмен Рубен Варданян и другие.

По мнению Ованнисяна, его предложение - это возможность создать стабильность и продвинуть переговоры. «Это также не желание, это методология - как сейчас можно выйти [из этой ситуации], но пробка должна быть убрана», - сказал он.

Хотя власти Нагорного Карабаха уже заявили, что жители города Бердзор (Лачин) и села Агавно, расположенных в Лачинском коридоре, должны покинуть свои дома до конца августа, Ованнисян говорит, что собирается отправиться туда в сентябре. «Повторяю, я надеюсь, что это недоразумение разрешится, и 2 сентября я через село Агавно въеду в Бердзор, а затем в Степанакерт», - сказал Раффи Ованнисян.

Отметим, что на днях власти Нагорного Карабаха заявили, что Баку передал им через российских миротворцев требование организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту Лачинского коридора, передав Азербайджану контроль над городом Бердзор (Лачин).

Бывший министр иностранных дел не объявляет об уличной борьбе, но говорит, что через несколько дней будет на площади, чтобы «вывести Армению из этой пробуксовки».