По словам жителей Агавно, им сказали, что до 25 августа они должны покинуть село

Жители села Агавно должны покинуть село до 25 августа. Об этом сегодня им сообщил министр территориального управления Нагорного Карабаха Айк Ханумян. Он созвал жителей Агавно на собрание в здании сельской школы.

«Собрал и говорит, что 25 числа придут азербайджанцы, русские уйдут, эти белые турки-русские уйдут, а черные турки придут», - сказала Мариам Акопян.



Она была взволнована, поскольку только что узнала новость о том, что им придется покинуть село. Правительство Нагорного Карабаха, по словам Акопян, предлагает жителям Агавно компенсацию, которой, по ее мнению, недостаточно. «40 тыс. драмов (около 100 долларов) на человека в месяц, чтобы можно было снять жилье, и сертификат на 10 млн драмов (около 24,5 тыс. долларов) на приобретение жилья, из которых будет вычтено 2-3 миллиона. Но мы не глупые, мы понимаем, что даже без вычета этих 3 миллионов мы не сможем приобрести нормальное жилье. Люди словно загипнотизированы, не знаем, что делать», - сказала женщина.



Жители Бердзора (Лачина), уехавшие после войны из города, уже получили такие сертификаты, но никому из них не удалось приобрести жилье, говорят жители Агавно. «Ни один банк не принимает этот сертификат и не проводит сделку с недвижимостью», - отмечают они.



Агавно находится на берегу одноименной реки, где в домах с одинаковыми красными крышами проживают около 200 человек. Вопрос о срочной эвакуации села встал после требования Баку к армянам покинуть Лачин. После закрытия данного маршрута Лачинского коридора Агавно окажется в азербайджанском окружении. До сих пор президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявлял, что по Агавно ведутся переговоры.

Мариам Акопян сетует: если нам предстояло уехать, что за строительство начали в селе после войны?

Жители сегодня узнали, что им предоставят машины для перевозки вещей, но они должны оставить дома в целости и сохранности.