Жителям Бердзора велели покинуть город до конца месяца, судьба села Агавно неизвестна

Жители Бердзора (Лачина)должны покинуть город до конца текущего месяца. Об этом они узнали вчера вечером во время встречи с главой администрации и мэром.

«По приказу президента Араика Арутюняна мы должны выехать до конца месяца. Ни слова про компенсацию, вроде бы компенсация должна быть, но когда, как, мы не знаем», - сказала в интервью Радио Азатутюн жительница Бердзора Анна Маркарян.

Она отметила, что они не услышали никаких четких слов о том, куда они поедут и получат ли компенсацию, поэтому планируют пойти и сесть на площади Степанакерта. «Хотя бы с Агавно договоримся, выйдем, пойдем и сядем там. Поскольку нам некуда идти», - сказала Маркарян.

Вчера утром администрация Бердзора и мэр Агавно вместе с членами Совета старейшин были приглашены в администрацию президента Нагорного Карабаха. Наряду с обострением на линии соприкосновения азербайджанская сторона требует организовать сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом по новому маршруту и уйти из города Лачин. Если нынешняя дорога Лачинского коридора будет закрыта, то армянское село Агавно окажется в азербайджанском окружении.

«Хорошее государство - пусть приедет и ответит на наши вопросы, я жду, я выбрала Араика Арутюняна, мои шестеро детей живут в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], пусть он приедет и ответит на мои вопросы, я больше ничего не хочу», - сказала жительница общины Агавно Нарине Расоян.

Все жители Агавно, а их более 200 человек, со вчерашнего дня, затаив дыхание, ждали, с каким ответом вернется глава общины. Он вернулся, но конкретного ответа не принес. Три члена Совета старейшин, которые приняли участие в той встрече, говорят разные вещи, возмущается Алик Блбулян.

«То есть, не достает мужества кому-нибудь сверху прийти и сказать: народ, такая ситуация, вы должны покинуть село. Нет вопросов, если должны покинуть, покинем, разве есть кто-то, кто за нас заступится?» - сказал он.

Радио Азатутюн попыталось выяснить у главы общины Агавно Андраника Чаушяна, какое решение было принято, есть ли в настоящее время план эвакуации села или нет. Чаушян предложил получить ответы на все вопросы у президента Карабаха и министра территориального управления. «Пусть они проинформируют и вас, и жителей села о принятом решении», - сказал он.

Министр территориального управления Карабаха уже два дня оставляет без ответа вопросы об эвакуации людей из населенных пунктов, расположенных на территории Лачинского коридора.

Чуть больше месяца назад президент Карабаха заявил, что они продолжат переговоры и борьбу по вопросу села Агавно.

Что вы решили, скажите, в конце концов, требуют жители Агавно и из-за того, что их вопросы остаются без ответа, делают горькие предположения.

«Так или иначе нас выселят, мы знаем, что выселят, чтобы не выселили как бомжей на улицу, тысячи людей без крова находятся в Ереване, здесь и там», - сказал Алик Блбулян.

«Осталось немного земли, пусть оставят ее нам, все давать азербайджанцам?» - сказала Аракси Гёкчакян.

«Мы жили почти в хлеву, среди змей и скорпионов, годами строили дом», - добавила она. Женщина не представляет, куда им идти. «Мои внуки родились здесь. Куда мне их везти? Никол будет держать моих детей?» - посетовала она.

«Во время войны и после нее все тяжелые дни жители Агавно оставались на месте. В больших городах поют песни о героях, а герои находятся здесь, - отметила Мариам Акопян. - Здесь все герои, потому что не знают, что с ними будет завтра».



На странице Агавно в Facebook опубликованные красочные фото и видео: песни и танцы на улице, празднование Вардавара, во время которого также обливают российских миротворцев. Последнее сообщение настораживает: сегодня вечером всех жителей села вызвали на собрание. Приедут ли и люди из города, в Агавно еще не знают.

Мариам Акопян хочется отвлечься от реальности, она устала жить в опасности и тревоге. «Где-то женщины садятся и говорят о красивой одежде и украшениях. А мы садимся, выпиваем чашку кофе и спрашиваем: что с нами будет?» - сказала женщина.