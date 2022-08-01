Раффи Ованнисяну не разрешили въезд в Нагорный Карабах

Основателю партии «Наследие», бывшему министру иностранных дел Армении Раффи Ованнисяну вчера не разрешили въезд в Нагорный Карабах. По дороге в Степанакерт на блокпосту российские миротворцы, по словам Ованнисяна, показали ему какой-то документ с его фотографией и указанием не пускать его в Карабах.

Семья Ованнисянов направлялась в Нагорный Карабах, чтобы участвовать в крещении внука.

«Мы небольшой группой направлялись в Степанакерт, в селе Нор Шен Мартунинского района должно было состояться крещение внука Раффи Ованнисяна, сына Карина Ованнисяна», - сказал помощник Ованнисяна.

Помощник Раффи Ованнисяна Мамикон Саргсян рассказал, что около 2 часов дня они уже были на блокпосту, где российские миротворцы тщательно проверили гостей Ованнисянов - граждан США, ранее получивших разрешение на въезд в Нагорный Карабах, и только через несколько часов, уже вечером, они сообщили, что из всей группы не могут допустить в Степанакерт именно Раффи Ованнисяна.

«Что-то было не так, но поскольку с визой все было нормально, каких-то проблем быть не должно было. В итоге один из миротворцев подошел к господину Ованнисяну и сказал: «Извините, но вам запрещен въезд в Арцах [Нагорный Карабах - ред.]». Он показал в своем телефоне фотографию г-на Ованнисяна, под которой было написано, что «въезд Раффи Ованнисяна в Арцах запрещен»», рассказал Саргсян.

Кто дал это указание, неясно. По словам помощника Ованнисяна, под документом не было ни печати, ни подписи. Отказ был передан в устной форме, по сообщению офиса партии, «российские военные не привели какой-либо внятной причины или обоснования отказа», но «подтвердили, что запрет мог исходить от «верхушки» официального Еревана».

Однако очевидец инцидента Мамикон Саргсян лично не слышал, чтобы миротворцы намекали, что именно официальный Ереван запретил Ованнисяну въезд в Карабах. «Нет, никаких намеков не делали, просто сказали, что «мы солдаты, никаких комментариев давать не можем, это приказ ваших властей или моего начальства, и я его выполняю», а как и что, солдаты ничего нам не сказали», - сказал помощник Ованнисяна.

Однако так и не въехавший в Нагорный Карабах Раффи Ованнисян считает, что за запретом стоят власти Армении. Находящийся сейчас в Горисе оппозиционер выступил с заявлением, в котором утверждает, что за всем этим стоит «потерпевший фиаско лидер, который ради реального регионального мира и безопасности должен уйти вместе со своим соседом-ксенофобом». Он также отметил, что власти Карабаха попытались урегулировать ситуацию, но тщетно.

«В течение нескольких часов, с 7 до 11 часов, пытались урегулировать вопрос через представителей властей Арцаха, узнать в чем проблема, причину не называли, прождав до 11 часов, мы увидели, что вопрос не решается, наш группа уехала в Степанакерт, а господин Ованнисян вернулся в Горис», - рассказал Мамикон Саргсян.

Нам не удалось связаться с высокопоставленными представителями властей Карабаха, а пресс-секретарь президента Карабаха Араика Арутюняна заявил, что они не комментируют произошедшее. Однако очевидец инцидента Мамикон Саргсян сказал, что представители властей Карабаха также были удивлены.

«Для них это стало неожиданностью, они удивлялись, «как это возможно, это невозможно, это исключено», сказали: «подождите, через 10 минут этот вопрос будет решен, через 20 минут этот вопрос будет решен», и так это продолжалось несколько часов, до 11 часов», - сказал помощник Раффи Ованнисяна.

В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении Радио Азатутюн сообщили, что «въезд Ованнисяна в Арцах запретили российские миротворцы остальное нужно уточнять у них». Пресс-секретарь СНБ в беседе с Радио Азатутюн не дал четкого ответа на вопрос, имеют ли власти Армении какое-либо отношение к запрету на въезд Ованнисяна в Нагорный Карабах. Радио Азатутюн также направило письменный запрос в СНБ, а также в МИД.