Акция протеста в Степанакерте: участники заявляют, что слова российского генерала не вселяют веру

После вчерашней встречи с командующим российским миротворческим контингентом, дислоцированным в Нагорном Карабахе, Андреем Волковым ее участники и группа граждан сегодня организовали на площади Возрождения в Степанакерте акцию протеста.

Один из участников встречи, председатель Революционной партии Артур Осипян заявил, что слова российского генерала не вселяют веру, поэтому сейчас они обращаются к военно-политическому руководству РФ с призывом потребовать от Баку соблюдения трехстороннего заявления.

«Вчера мы не услышали ничего такого, что бы нас уверило в том, что сегодня в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] будет мир», - сказал Осипян.

Карабахский оппозиционер отметил, что они не удовлетворены вчерашней встречей, поскольку не получили от командующего миротворческими силами никаких четких заверений в том, что новых инцидентов не будет. По словам Осипяна, миротворцы им сообщили, что у них недостаточно средств и полномочий для противодействия агрессии азербайджанской стороны.

«Мы обозначили свои красные линии: если у нас уже есть погибшие, если у нас есть территориальные потери, мы не намерены молчать. Если вы не в состоянии обеспечить здесь мирную жизнь, то вы должны объявить об этом, если вы не объявите об этом, мы объявим», - сказал председатель Революционной партии Нагорного Карабаха.

На вчерашней встрече, по словам карабахского оппозиционера, миротворцы передали им ультиматумы азербайджанской стороны, в частности, касающиеся проезда по новой дороге вместо старой в Лачинском коридоре и демилитаризации Нагорного Карабаха. Осипян заявил, что оба требования незаконны и нарушают трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Оппозиционер возмущен и спрашивает: почему российская сторона передала им эти ультиматумы?

«То, что было заявлено этими властями, это совершенно незаконные действия. То, что азербайджанцы вошли в этот район и построили дорогу, кто дал на это согласие, по какому праву они это сделали, никаких оснований для этого нет», - подчеркнул он.

В Степанакерте ждут сегодняшней встречи президентов Российской Федерации и Турции. Российская сторона не исключила, что на этой встрече будет обсуждаться и карабахский конфликт.

«Мы подождем этой встречи и какое-то время будем следить, какое влияние она оказала, оказала или нет, решен вопрос или нет», - сказал Осипян.