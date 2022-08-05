И в гости, и поторговать. Эрдоган и Путин вновь встречаются в Сочи

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в который раз за последнее время лично встречаются 5 августа, опять в Сочи, на российской территории. Очевидно, они вновь проведут большой торг – обо всем, начиная от Украины, вывоза продовольствия из украинских портов и поставок турецких "Байрактаров" и до войны в Сирии и очередного обострения между Арменией и Азербайджаном. Кто из них ожидает от этих переговоров большего и кто кого надеется переиграть?

В турецкой культуре есть поговорка "hem ziyaret, hem ticaret", которая буквально переводится как "и в гости сходить, и [там] поторговать", которой больше всего соответствует русская "убить двух зайцев". Судя по всему, сейчас Реджеп Эрдоган прилетел в Россию к Владимиру Путину, которому в лицо обычно с теплотой рассказывает о "взаимопонимании", именно с таким настроем. В очередной раз. Но каков настрой Владимира Путина?

31 июля, принимая военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ России, почти накануне нынешних переговоров с турецким президентом, Путин объявил о новой "Морской доктрине России". В документе обозначены "границы и зоны национальных интересов России", к которым российский президент отнёс арктические акватории, воды Чёрного, Азовского, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Согласно новой доктрине, Черное и Азовское моря становятся ключевыми геополитическими регионами для обеспечения российских национальных интересов. Это, безусловно, ясное послание Болгарии, Грузии, Румынии и в первую очередь Турции, контролирующей большую часть черноморского побережья и проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное и Средиземное моря. Был и еще один прозрачный намек – в тот же День ВМФ России министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл барельеф в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге, посвященный победе русского флота в Синопском сражении – над турецкой эскадрой в 1853 году.

Анкара почти сразу после 24 февраля на словах осудила российское вторжение в Украину, однако ни к каким санкциям против России так и не присоединилась. Зато всячески с самого начала старалась стать основным посредником в организации мирных переговоров Москвы и Киева, параллельно критикуя действия НАТО, членом которого она сама является.

Во время их последней встречи в Иране 19 июля, на трёхстороннем саммите, иранские руководители – рахбар (высший духовный лидер) Али Хаменеи и президент Ибрахим Раиси – и Путин сильно давили на Реджепа Эрдогана, чтобы заставить его примириться с сирийским диктатором Башаром Асадом. По мнению Москвы и Тегерана, Анкаре следует освободить почти 10 процентов сирийской территории, которые она оккупировала после нескольких военных операций, и от поддержки местных протурецких антиасадовских отрядов вроде "Сирийской национальной армии". Они давили на больное место – возможно, для турецкого президента именно сирийская война сейчас является основной темой, так как ему срочно нужны крупные внешнеполитические победы в преддверии будущих выборов.

В конце июля также промелькнула информация, что Владимир Путин надеется на сотрудничество с турецкой авиастроительной компанией Baykar Makina, производителем известных ударных БПЛА "Байрактар ТБ2" ("Знаменосец"), отлично зарекомендовавших себя и в Украине – действуя против российской военной техники, – и во время последней армяно-азербайджанской войны. Об этом сам Реджеп Эрдоган заявил на съезде своей правящей Партии справедливости и развития: "Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в Объединённых Арабских Эмиратах". Интересно, что совладелец и технический директор Baykar Makina Сельджук Байрактар – зять Реджепа Эрдогана.

В последнее время дела Реджепа Эрдогана внутри самой Турции идут все хуже и хуже – помимо тяжелого и растущего финансово-экономического кризиса в стране постоянно возникают новые скандалы, влияющие на рейтинг турецкого президента. Однако внешне он обращает на это мало внимания. Одна из черт его характера и мировоззрения, заметно роднящая его с российским президентом, – "геополитика" и "престиж страны на мировой арене" для него намного важнее политики внутренней, таких "мелочей", как инфляция, падение ВВП и курса национальной валюты, рост нищеты и безработицы. Россия и Турция наперегонки "встают с колен" по инициативе своих лидеров – так, как Путин и Эрдоган это понимают.

Если еще до начала российско-украинской войны и даже до пандемии нового коронавируса турецкая экономика очень сильно ослабла, то сегодня она, вероятно, оказалась на грани коллапса. В начале года годовая инфляция в Турции достигла двадцатилетнего максимума, уровень безработицы сегодня – 20 процентов (а среди молодых людей в возрасте до 30 лет – до 45 процентов), цены на базовые товары и услуги выросли почти на 30–50 процентов, а курс турецкой лиры упал вдвое. При этом в июне 2023 года в Турции должны состояться парламентские выборы – и, судя по всем опросам, правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой остается Реджеп Тайип Эрдоган, непрерывно теряет популярность.

При этом Турция всегда очень сильно зависела и от России, и от Украины в поставках продовольствия. В 2021 году почти 65 процентов всей импортной пшеницы в Турцию поставила Россия, а Украина – более 13 процентов. Из-за резкого повышения цен на пшеницу уже в марте этого года Турция заявила, что она очень сильно, почти на 30 процентов, будет вынуждена сократить ее покупку за рубежом. Не менее важны для нее и российские энергоносители. До последнего времени Турция получала из РФ более 50 процентов импортируемого ей газа, 17 процентов нефти и почти 40 процентов бензина.

Сейчас в Кремле рассчитывают, что встреча 5 августа в Сочи президентов России и Турции станет хорошей возможностью "сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов". Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 22 июля в Стамбуле представители Украины, России, ООН и Турции подписали соглашения о порядке вывоза из украинских портов, ранее заблокированных ВМФ России, сухогрузов с украинским зерном и другими сельхозпродуктами. Одновременно был подписан меморандум "О взаимопонимании между Россией и ООН об экспорте российской сельхозпродукции на ближайшие три года".

Первое украинское судно с зерном, вышедшее из порта Одессы в рамках этих договоренностей, – Razoni, ходящее под флагом Сьерра-Леоне и груженое 26 тысячами тонн украинской кукурузы, – 2 августа достигло Турции. "В портах Большой Одессы еще 16 судов ожидают своей очереди. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России", – заявил в тот же день глава Администрации морских портов Украины Алексей Востриков. По его словам, в акваториях портов Пивденный, Одесса и Черноморск скопилось 480 тысяч тонн украинского зерна и подсолнечного масла. Еще около миллиона тонн зерновых хранится в портовых терминалах и складах.

Первые суда с украинским зерном на экспорт по плану должны в ближайшее время начать выходить из порта Одессы вместе с кораблями конвоя. За ними будут следить с помощью беспилотников и спутников. Суда потом будут проверять в порту Стамбула. Те из них, которые не представят информацию об остановках в портах и выключат транспондеры, не будут допущены в территориальные воды Турции.

О том, какой станет очередная встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, в беседе с Радио Свобода рассуждает военно-политический аналитик, знаток Турции Михаил Шерешевский:

– Стамбульское соглашение от 22 июля о разблокировке экспорта зерна будет, конечно, темой, с которой они начнут. Помимо экспорта в саму Турцию Украина раньше поставляла 70–80 процентов пшеницы, необходимой Ливану, и примерно половину зерна в такие страны, как Тунис и Ливия, и не менее четверти объема пшеницы, нужной Египту. Из-за сбоев этих поставок после начала войны в этих странах возникли огромные проблемы с обеспечением населения продовольствием. Пшеница в мире есть, но цены на нее взлетели, и без Украины нужно выстраивать новые логистические цепочки, а это дорого.

Помимо экспорта в саму Турцию, Украина раньше поставляла 70–80 процентов пшеницы, необходимой Ливану, и примерно половину зерна в Тунис и Ливию, и не менее четверти объема пшеницы, нужной Египту

При этом субсидируемые правительством цены на продукты питания являются важной частью внутренней политики на Ближнем Востоке. Мы помним, как именно рост цен на хлеб привел в 2011 году к "арабской весне". Особенно это важно, когда мы говорим о такой гигантской стране, как Египет, с его населением больше 106 миллионов человек, и о давно голодающем Ливане. Новая "арабская весна", если она там начнется, станет величайшим потрясением для региона и быстро потом и для всей планеты.

Турция здесь играет роль посредника и, возможно, превратится в важный транспортно-логистический хаб, обеспечивающий поставки хлеба на весь мусульманский Восток, что может иметь для Анкары колоссальное внешнеполитическое значение. В Стамбуле, согласно условиям соглашения, будет создан, или даже уже создан, координационный центр, задачей которого станет обеспечение безопасности сделки 22 июля и соблюдение условий всеми сторонами. Первое судно с украинским зерном, которое недавно покинуло порт Одессы, сперва направилось в Стамбул, а оттуда должно проследовать в порт Триполи в Ливане. Вероятно, сторонам есть что обсуждать в рамках этой темы, ведь до сих пор не вполне ясно, насколько успешным окажется соглашение и будет ли оно эффективно работать.

– Я полагал, что Реджепа Эрдогана даже больше волнует сейчас будущее Сирии, противостояние с курдами и турецкие позиции на сирийском севере.

– Безусловно, это вторая важная тема. Турция готовит на севере и северо-востоке Сирии очередную масштабную военную операцию против курдских вооруженных формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана, ведущей борьбу за независимость курдов в самой Турции и официально признанной там террористической организацией. Существует очень большое напряжение между Москвой, Анкарой и Тегераном по Сирии, конфликтная опасная ситуация, в которой Турция выступает как главная военная и экономическая сила, поддерживающаяся боевиков, сражающихся против Асада. А Россия и Иран выступают на стороне официального Дамаска.

Существует очень большое напряжение между Москвой, Анкарой и Тегераном по Сирии

В рамках трехсторонних переговоров в Иране недавно, и также в рамках двухсторонних переговоров Турции и России была попытка договориться о том, что Турция создаст безопасную 30-километровую зону на севере Сирии, вытеснив оттуда курдские формирования, а в обмен Москва и Дамаск получат часть Идлиба – территории, все еще контролируемой противниками Асада. Но ничего из этого не вышло. Стороны обвиняют друг друга в срыве соглашения.

19 июля в Тегеране встреча Путина, Эрдогана и Раиси могла рассматриваться как продолжение "астанинского формата", в рамках которого три страны договаривались о разделе "зон влияния" в Сирии. Но за дежурными словами о сотрудничестве не последовало никаких прорывов. Согласно имеющейся на сегодняшний день информации, Россия и Иран, главная военная опора Башара Асада, не дали Турции "зеленый свет" на проведение там очередной операции. Это означает, что в случае, если Турция начет ее самостоятельно, может произойти столкновение ее вооруженных сил и союзных ей боевиков с российскими войсками и разными проиранскими формированиями, так называемыми "милициями", а также с сирийскими правительственными войсками.

Более того, вскоре после окончания встречи в Тегеране обстановка в Сирии вновь резко обострилась. Режим Асада и российский военный контингент усилили атаки на Идлиб и соседние провинции. Одновременно союзники Турции начали перегруппировку в этом районе – и ответили обстрелами территорий, контролируемых Асадом. И наконец, Турция и ее союзники усилили обстрелы курдских поселков, городов и курдских вооруженных формирований на севере и северо-востоке страны. В итоге – не только не появилось российско-турецко-иранского соглашения по Сирии, но напротив, не слишком удачные переговоры в Тегеране привели к обострению обстановки в этой стране.

Хотя, возможно, есть и другое объяснение – все стороны продолжают переговоры на языке, который, в общем-то, принят на Ближнем Востоке, где без демонстрации военных возможностей не обходится. Оба этих объяснения не противоречат друг другу. Так или иначе, к сожалению, все это не гарантирует, что новой эскалации конфликта в Сирии не произойдет. В том числе потому, что вообще все соглашения между Турцией и Россией по Сирии работают плохо.

– Будут ли Путин и Эрдоган обсуждать гипотетические турецкие поставки оружия в Россию?

– Недавно Эрдоган сказал, что Путин проявляет интерес к сделке по строительству завода по производству беспилотников "Байрактар", но других подробностей не привел. Это все – часть политики президента Турции, направленной на постоянное балансирование между Россией и Западом и постоянный торг с ними. Он хочет получить север Сирии, атаковав там курдов из РПК, и так, чтобы американцы ему не мешали, как они не мешали ему в конце правления Дональда Трампа. Тогда же, как мы помним, администрация Трампа дала согласие на антикурдскую ограниченную операцию в северной Сирии. Сегодня, однако, администрация Джо Байдена твердо выступает против таких планов Анкары. Есть и другие проблемы между США и Турцией, например, будущее поставок Турции последних модификаций истребителей F-16 и других военных технологий. Со стороны США возникли серьезные препятствия на пути перевооружения турецкой армии этими самолетами. И Эрдоган фактически говорит Вашингтону: "Или дайте мне то, что я хочу, или Кремль получит "Байрактары..."

Интересы Турции и России часто сталкиваются, превращаясь в войну их "прокси", в которой и военные обеих стран в той или иной мере прямо участвуют

Но на самом деле крайне маловероятно, что Анкара станет поставлять Москве это оружие. В конце концов, интересы Турции и России часто сталкиваются, превращаясь в войну их "прокси", в которой и военные обеих стран в той или иной мере прямо участвуют. Это и Сирия, и Ливия, и Нагорный Карабах. Турция пока продает, или даже передает с отсрочкой платежей, или вообще бесплатно "Байрактары" Украине – так как, будучи черноморской державой, вовсе не заинтересована в усилении России в черноморском регионе. При таких масштабных противоречиях, да еще в условиях, когда любые военные поставки Москве вызовут жесткую реакцию со стороны США и других стран Запада, Анкара, скорее всего, не передаст Москве эту критически важную военную технологию.

Наконец, не стоит забывать о том, что турецкий ВПК остро нуждается в закупках различных деталей в западных странах, и без них вряд ли вообще сможет функционировать. Но Эрдоган вообще постоянно дразнит и нервирует Запад, как бы говоря: "Не стоит вам меня недооценивать, вы должны учитывать мои интересы!"

– И тут, прямо перед его новой встречей с Путиным, происходит очередное обострение в Нагорном Карабахе. Неспроста?

– Конечно. Расположенные там подразделения российской армии, вместе с несколькими тысячами армянских военных и ополченцев, находятся в окружении 50 тысяч азербайджанских солдат, обладающих большим количеством высокоточного и тяжелого оружия.

Азербайджан остается ближайшим союзником и военно-политическим партнером Турции, в то время как Россия – военным партнером и союзником Армении. И хотя между Россией и Азербайджаном существуют тесные экономические связи, не говоря о том, что эта страна является одним из крупнейших покупателей российского оружия, проблема существует. 3 августа Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе против армянских вооруженных формирований. И это все также может стать предметом нового торга в Сочи между Путиным и Эрдоганом.

Радио Свобода