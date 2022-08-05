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Карабах

Минобороны Армении назвало дезинформацией азербайджанские сообщения об обстрелах

Здание Министерства обороны Армении в Ереване.

Министерство обороны Армении опровергло сообщения азербайджанской стороны об обстрелах ее позиций, назвав подобные публикации дезинформацией.

В Баку ранее заявили, что за последние сутки «армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии 12 раз». По заявлению Министерства обороны Азербайджана, три из обстрелов велись с армянских позиций, расположенных на границе с Азербайджаном.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что в последние дни подразделения ВС Республики Армения обстреливали азербайджанские позиции, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Республики Армения», - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.

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