Волков заверил, что Россия примет все меры для предотвращения дальнейшей эскалации – карабахский оппозиционер

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил оппозиционный политик Нагорного Карабаха Тигран Петросян, который вместе с рядом других карабахских политических и общественных деятелей накануне встретился с российским генералом.

По словам Петросяна, российская сторона заверила, что Азербайджан ответит за последнюю эскалацию, в результате которой с армянской стороны погибли двое военнослужащих и еще 19 получили ранения.

«Мы получили заверения, что все это провокации, направляемые из различных центров, что Азербайджану говорят, что делать. Это слова Волкова, и он заверил, что Азербайджан ответит за свои действия. Мы сказали, что «вы взяли на себя эту миссию, а теперь оказывается, что вы не в состоянии выполнить эту миссию должным образом, мы видим, что у нас есть убитые и раненые». Волков тоже был очень обеспокоен, он назвал все это провокацией со стороны Азербайджана, заверил нас, что все это, по сути, доходит до самого высокого уровня, то есть до [президента России Владимира] Путина», - рассказал Петросян.

Соучредитель партии «Вагва Арцах» («Завтрашний Арцах») сообщил, что армянская сторона поставила перед генералом Волковым жесткие вопросы, в частности, почему миротворческие силы не выполняют свою миссию.

«Я задал конкретный вопрос: «Если вы, стиснув зубы, будете ждать, пока закончится активная фаза развития событий на Украине, чтобы только после этого перейти к воспитанию [президента Азербайджана Ильхама] Алиева, то мы тоже вместе с вами будем ждать этого дня, стиснув зубы, но, если же мы должны стать разменной монетой для вас, то так дел не пойдет, потому что у нас есть национальное достоинство, которое мы должны сохранять, и это является самым главным». Он заверил, что «нет, мы должны терпеть вместе»», - рассказал карабахских оппозиционер.

Накануне в Telegram-канале российской военной группировки также сообщалось, что генерал-майор дал заверения о снижении напряженности.

Несмотря на это, по словам депутатов карабахского парламента, все опасения с армянской стороны не сняты, и ряд общественных деятелей планируют сегодня организовать очередную демонстрацию.

Помимо вопросов безопасности и удержания линии соприкосновения, неизвестно, в частности, как будут работать инфраструктуры, если армянская сторона все же согласится на обеспечение связи между Карабахом и Арменией по-новому маршруту. По сути, трубопроводы, питающие Нагорный Карабах, проходят через Лачин, но до сих пор ни один чиновник внятно не сказал жителям Нагорного Карабаха, что будет, если они перейдут под контроль Азербайджана, как в таком случае будут решаться вопросы инфраструктуры региона: электроснабжения, газоснабжения, обеспечения телефонной связи и интернета.