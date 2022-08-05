Напряженность на линии соприкосновения в целом сохраняется – военные власти Карабаха

В Армии обороны Нагорного Карабаха отмечают, что на некоторых направлениях азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие, с армянской стороны потерь нет.

В оборонном ведомстве Нагорного Карабаха также сообщили некоторую информацию относительно состояния здоровья раненых, отметив, что часть раненых военнослужащих выписана из медицинских учреждений. Согласно сообщению, состояние трех раненых военнослужащих продолжает оставаться тяжелым, состояние еще одного крайне тяжелое, но с определенной положительной динамикой.

«Работы по дальнейшей стабилизации ситуации продолжаются при посредничестве российских миротворческих сил», — говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе остается напряженной с 1 августа. 3 августа армянская сторона сообщила о двух убитых и 19 раненых в результате атак ВС Азербайджана, азербайджанская сторона сообщила об одном убитом военнослужащем.

Накануне Армия обороны Нагорного Карабаха сообщала, что по состоянию на 19:00 ситуация на линии соприкосновения относительно стабильна, существенных нарушений в течение дня зафиксировано не было.