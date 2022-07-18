США и ЕС не намерены оставлять урегулирование армяно-азербайджанских отношений на усмотрение Кремля - аналитики

Двусторонние армяно-азербайджанские переговоры в Тбилиси и активность американской стороны показывают, что США и Евросоюз не намерены оставлять урегулирование самого важного в регионе карабахского вопроса и армяно-азербайджанских отношений на усмотрение Кремля. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн выразили аналитики.

В то же время, по словам эксперта по военно-политическим вопросам Арега Кочиняна, в ближайшие месяцы станет ясно, насколько Вашингтон или Брюссель готовы вовлечься в направлении армяно-азербайджанского урегулирования.

«И именно от этого также будет зависеть будущее сопредседательства Минской группы. Если этот интерес будет иметь достаточный уровень, мы увидим конкретные действия. Какие действия я имею в виду? Например, госсекретарь приглашает министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтон на трехстороннюю встречу в качестве страны-сопредседателя Минская группа. Это будет очень конкретное действие, действие, совершенное помимо заявлений и визитов», - сказал он.

В противном случае, по словам Кочиняна, регион будет иметь дело только с российско-турецким форматом. «Причем, российско-турецкий формат на данный момент уже активно формируется и активно работает, мы уже видели два акта российско-турецкого формата, первый - 44-дневная война, второй – формат «3+3», - сказал он.

Двусторонней встрече Мирзоян-Байрамов в Тбилиси предшествовали визиты спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаара в Ереван и Баку.

После почти трехчасовых переговоров, прошедших в столице Грузии в субботу, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приветствует тбилисскую встречу и что прямой диалог является наиболее надежным способом разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией.

Через несколько часов помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.

Следует отметить также неожиданный визит в минувшую пятницу в Ереван директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бёрнса, в ходе которого он обсудил с высшим руководством Армении вопросы, касающиеся региональной безопасности.

«На мой взгляд, хуже всего работающим и самым опасным для Армении является процесс, осуществляемый при посредничестве одной страны. Здесь абсолютно неважно, будет ли этой одной страной Россия, Ираня, Турция, США или любой другой вариант, формат с одним посредником неизбежно содержит форматные риски, это не связано с конкретной этой страной, сам формат опасен», - сказал Арег Кочинян.