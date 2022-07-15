Директор ЦРУ находится в Армении, он встретился с премьер-министром и секретарем Совбеза

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности и борьбу с терроризмом.

Пашинян и Бёрнс затронули также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

Это первый визит директора ЦРУ в Армению.

Со ссылкой на анонимные дипломатические источники российские государственные информагентства сегодня написали, что глава американской разведки сегодня на несколько часов посетил Ереван.

Посольство США в Армении отказалось комментировать новость о визите главы ЦРУ в Армению, а в Службе национальной безопасности Армении Радио Азатутюн сообщили, что не располагают информацией о визите Бёрнса в Ереван.

Уильям Бёрнс также встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений Армения-США.

В пресс-службе Совбеза РА также сообщают, что в ходе встречи секретарь Совета безопасности Армении представил обстановку региональной безопасности, существующие вызовы и подход Армении к установлению мира в регионе. В этом контексте стороны обсудили переговорные процессы Армения-Азербайджан и Армения-Турция.