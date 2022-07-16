В Тбилиси встретились главы МИД Армении и Азербайджана

Это первая двусторонняя встреча Мирзояна и Байрамова.

В мае в Душанбе состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием главы МИД России Сергея Лаврова.

Принимающей стороной на сегодняшней встрече выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Комментируя факт проведения встречи в грузинской столице, Дарчиашвили написал у себя в Twitter: «Очень горжусь тем, что Тбилиси стал местом встречи между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Уверен, что наши совместные усилия по построению мира и стабильности в регионе дадут результаты».

Ранее решение о проведении встречи Мирзоян-Байрамов приветствовал спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар, который на этой неделе посетил Армению и Азербайджан для встреч с руководствами двух стран.

«ЕС приветствует решение Армении и Азербайджана провести переговоры на уровне министров иностранных дел в Тбилиси», — написал Клаар у себя в Twitter.

Европейский дипломат также упомянул о своих вчерашних встречах в Баку, написав: «Состоялись прекрасные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и вице-премьером Мустафаевым. В ходе этих встреч мы оценили ход мирного процесса».

Ранее Клаар назвал «очень продуктивной» свою встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

«[Мы] оценили события, произошедшие после встречи в Брюсселе 22 мая [между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем], и обсудили дальнейшие шаги. С вице-премьером Григоряном сегодня утром обсудили прогресс, связанный с разблокированием коммуникаций и работой пограничных комиссий», - написал Клаар у себя в Twitter 14 июля.