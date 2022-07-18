Армянская сторона продолжает придавать важность роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Мирзоян

Как передает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Согласно сообщению, Мирзоян и Донфрид обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности.

Министр Мирзоян представил собеседнице последние развития в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны коснулись процесса разблокирования региональных транспортных инфраструктур и экономических связей, работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями относительно встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси, организованной грузинской стороной 16 июля. Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона продолжает придавать важность роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.