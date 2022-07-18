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Армянская сторона продолжает придавать важность роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид (комбинированная фотография).

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел в воскресенье телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как передает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Согласно сообщению, Мирзоян и Донфрид обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности.

Министр Мирзоян представил собеседнице последние развития в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны коснулись процесса разблокирования региональных транспортных инфраструктур и экономических связей, работы комиссий по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями относительно встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси, организованной грузинской стороной 16 июля. Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона продолжает придавать важность роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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