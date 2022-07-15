Посол ЕС: Телефонный разговор Пашинян-Эрдоган – это очень важный шаг

Европейский союз приветствует состоявшийся на днях телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции, считает его очень важным шагом в процессе нормализации отношений между двумя странами и будет следить за его ходом, сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявила руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

«Я считаю, что это очень важная инициатива. Европейский союз и особенно председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовали усилия по продвижению процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией. Я считаю, что телефонный разговор - это очень важный шаг. Надеюсь, что это действительно приведет к нормализации отношений на благо обеих стран», - отметила она.

Посол подчеркнула, что они ждут новых конкретных шагов по нормализации армяно-турецких отношений. «Да, ждем. Это идея правительства Армении, и на столе уже есть предложение открыть армяно-турецкую границу для граждан третьих стран. Посмотрим, как будет развиваться эта инициатива. И да, мы ожидаем новых, конкретных, хороших шагов в процессе нормализации», - сказала Викторин.

В предыдущие две недели заметно активизировались контакты между Ереваном и Анкарой. После состоявшейся в Вене 1 июля четвертой встречи спецпредставителей Армении и Турции, вице-спикера парламента Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча, стороны заявили, что договорились в самые сжатые сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов.

Спустя почти неделю на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил армянским ведомствам работать в координации с турецкими государственными структурами, чтобы достигнутая договоренность была реализована как можно скорее.

А в этот понедельник, 11 июля, впервые состоялся телефонный разговор Пашинян-Эрдоган, в ходе которого лидеры двух стран выразили надежду на скорое выполнение достигнутых в Вене договоренностей.

О том, какие работы будут проводиться в направлении реализации упомянутых договоренностей, о каких сроках идет речь и в каком направлении будет открыта граница – в направлении Гюмри, Маргара или в обоих направлениях, официальные органы Армении и Турции умалчивают. Транспортными вопросами в Армении занимается Министерство территориального управления и инфраструктуры, и, как и на прошлой неделе, сегодня в ведомстве пообещали сообщить подробности позже.

Телефонный разговор Пашинян-Эрдоган положительно восприняли в Вашингтоне и в Москве. По мнению Госдепартамента, нормализация армяно-турецких отношений окажет положительное влияние на весь регион. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва неизменно поддерживает процесс нормализации отношений между Ереваном и Анкарой и готова и далее сопровождать армяно-турецкий диалог.

На днях турецкая газета GazeteKars написала, что, по ее данным, на армяно-турецкой границе в районе Карса проводятся работы по разминированию, их проводит израильская компания. В Минобороны Армении Радио Азатутюн сообщили, что с армянской стороны такие работы не ведутся.