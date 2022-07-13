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Регион

Вашингтон «решительно поддерживает» нормализацию армяно-турецких отношений

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен (архив).

Вашингтон решительно поддерживает нормализацию армяно-турецких отношений, что позитивно повлияет на весь регион.

Об этом заявили в Государственном департаменте США в ответ на просьбу «Голоса Америки» прокомментировать телефонный разговор лидеров Армении и Турции и продолжающийся диалог между двумя странами.

Вашингтон также выразил готовность «поддерживать этот важный диалог так, как обе стороны сочтут целесообразным».

«Армяно-турецкий диалог потенциально может повысить региональную стабильность, сдержать пагубное влияние и привести к большему экономическому развитию, выгодному для всех», — говорится в ответе Госдепартамента США.

Отметим, что в понедельник стало известно о телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До этого назначенные Пашиняном и Эрдоганом специальные представители по армяно-турецкому диалогу с начала года провели четыре раунда переговоров.

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