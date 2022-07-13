Вашингтон «решительно поддерживает» нормализацию армяно-турецких отношений

Об этом заявили в Государственном департаменте США в ответ на просьбу «Голоса Америки» прокомментировать телефонный разговор лидеров Армении и Турции и продолжающийся диалог между двумя странами.

Вашингтон также выразил готовность «поддерживать этот важный диалог так, как обе стороны сочтут целесообразным».

«Армяно-турецкий диалог потенциально может повысить региональную стабильность, сдержать пагубное влияние и привести к большему экономическому развитию, выгодному для всех», — говорится в ответе Госдепартамента США.

Отметим, что в понедельник стало известно о телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До этого назначенные Пашиняном и Эрдоганом специальные представители по армяно-турецкому диалогу с начала года провели четыре раунда переговоров.