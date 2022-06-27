Азербайджан отменил запланированную на сегодня встречу Григорян-Гаджиев - Пашинян (дополняется)

21:21

Звучащая из Турции формулировка «Зангезурский коридор» прямо препятствуют процессу нормализации армяно-турецких отношений

Никол Пашинян заявил, что постоянно звучащие из Турции некоторые заявления, такие как, например, формулировка «Зангезурский коридор», прямо препятствуют процессу нормализации армяно-турецких отношений, создают негативный фон, однако это не означает, что армянская сторона остановит переговорный процесс после этих заявлений.

21:19

«Пока у нас есть удерживаемые пленные, хотя бы один пленный, наши усилия не могут считаться эффективными»

По словам Никола Пашиняна, обсуждения вокруг возвращения пленных продолжаются, этот вопрос они поднимают не только в рабочих, но и в публичных дискуссиях.

«Мы стараемся сделать наши усилия в этом направлении максимально эффективными. Пока у нас есть удерживаемые пленные, хотя бы один пленный, наши усилия нельзя считать эффективными», - отметил он.

Премьер-министр сказал, что более 90 процентов подтвержденных на сегодняшний день пленных попали в плен после ввода российских миротворцев в зону их ответственности. Он добавил, что и армянская сторона, и Россия, и международное сообщество должны приложить дополнительные усилия для обеспечения репатриации пленных.

20:58

Баку хочет сформировать легитимность новой войны

Армения в высшей степени заинтересована в разблокировании коммуникаций, а Азербайджан пытается решить вопрос так, чтобы Армения продолжала оставаться в блокаде, что не исходит из трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, заверил руководитель Армении, говоря о разблокировании региона. По его словам, Баку хочет сформировать легитимность новой войны, если же не это является вектором действий, в таком случае две страны смогут найти решения по всем вопросам, заявил Пашинян.

«Правовое обязательство Азербайджана и всех нас состоит в том, чтобы достичь открытия экономических и транспортных коммуникаций в регионе, и мы неоднократно заявляли, что заинтересованы в этом», - отметил он.

Говоря о заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дороги, проходящие через территорию Армении, должны действовать по той же логике, что и Лачинский коридор, Пашинян напомнил, что ранее он уже говорил о неприемлемости этого для армянской стороны. Он подчеркнул, что в трехстороннем заявлении упоминается лишь один коридор - Лачинский, который находится под контролем российских миротворцев.

Пашинян добавил, что имеют место вопиющие случаи нарушения азербайджанской стороной трехстороннего заявления от 9 ноября, приведя в пример то, что Баку продолжает заявлять, что Нагорного Карабаха нет, однако он напомнил, что в том же самом трехстороннем заявлении трижды используется название Нагорный Карабах, также определена логика дислокации российских миротворцев.

«И зафиксировано, что пленные, военнопленные, заложники, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину. У нас есть пленные, которые оказались в плену до 9 ноября, есть также те, кто оказался в плену после, но в заявлении от 9 ноября не говорится, что это не относится к [случаям попадания в плен] после [9 ноября]», - сказал он.

Нарушением трехстороннего заявления также является инцидент в Парухе, поскольку, как заметил премьер-министр, вооруженные силы Азербайджана вторглись в зону ответственности российских миротворцев и до сих пор остаются там.

«Мы продолжаем поднимать вопрос о том, что как раз ответственностью российских миротворцев является принятие мер по обеспечению вывода азербайджанских подразделений из зоны ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе», - добавил премьер-министр.

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась несколько месяцев назад, в конце марта, когда азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района. В ходе столкновений армянская сторона понесла потери. Москва и Баку обвинили друг друга: Россия призвала азербайджанскую сторону отвести свои войска, Азербайджан в ответ выразил «сожаление» о том, что заявление российского военного ведомства было «односторонним» и «не соответствующим действительности».

Спустя несколько дней Москва сообщила, что в результате переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения из Паруха. Между тем, по данным армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы сохраняют контроль над частью горы Караглух.

20:37

Баку пока не ответил на предложение Еревана

Азербайджанская сторона отменила запланированную на сегодня в Брюсселе встречу Григорян-Гаджиев. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, напомнив, что ранее имели место встречи секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и советника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Из Азербайджана звучат очень странные заявления, которые пытаются показать, что Армения затягивает переговоры по мирному договору и дальнейший процесс. После этих заявлений из МИД РА в МИД Азербайджана было направлено предложение о проведении встречи министров.

В результате предыдущих обсуждений было решено, что армянские и азербайджанские чиновники должны быть на связи друг с другом, но уже есть как минимум один случай, когда Азербайджан бойкотировал работу, не стал участвовать вопреки договоренностям, и ответ на предложение, сделанное МИД накануне, мы не получили», - заявил Никол Пашинян.

Что касается мирного договора, то Пашинян сказал, что на столе переговоров, помимо опубликованного, другого документа по армяно-азербайджанскому диалогу нет.

20:26

«Если стоит задача объявить бойкот, то причина для бойкота всегда найдется»

Премьер-министр Никол Пашинян считает странным обсуждение формата его пресс-конференции и ее бойкот. Во время сегодняшней онлайн-пресс-конференции он отметил, что если СМИ хотят пресс-конференцию, общение лицом к лицу, они могут обратиться в пресс-службу правительства и объяснить, в чем их проблема. В этом случае, по словам Пашиняна, пресс-служба правительства обсудит этот вопрос и ответит СМИ.

Ряд СМИ, в том числе Радио Азатутюн, ранее осудили формат онлайн-пресс-конференции премьер-министра. За последние два года Пашинян проводит уже четвертую пресс-конференцию в таком формате.

Аппарат премьер-министра просит СМИ и неправительственные организации заранее присылать свои вопросы, после чего вопросы группируются, иногда редактируются, и комментатор зачитывает их в прямом эфире. СМИ в такое формате лишены возможности не только напрямую задавать вопросы, но и реагировать на ответы.

Радио Азатутюн поинтересовалось у премьер-министра, не считает ли он выбранный для себя формат «комфортной» пресс-конференции антидемократическим и собирается ли вернуться к варианту свободного общения.

«Пресс-конференция - это не цель, это способ общения с общественностью, и мы в прямом эфире общаемся с общественностью», - сказал он, по сути, не ответив на вопрос о том, вернется ли к варианту свободного общения.

Более 30 СМИ, выступив с отдельным заявлением, вообще бойкотировали сегодняшнюю пресс-конференцию и не направили никаких вопросов в аппарат премьер-министра.

«Насколько я знаю, бойкотировали средства массовой информации, представляющие те политические круги, которые в последнее время проводили широкую бойкотную деятельность. Если стоит задача объявить бойкот, то причина для бойкота всегда найдется. Политические лидеры этих СМИ на парламентских выборах бойкотировали возможность дебатов в прямом эфире. Тогда я не видел осуждающих заявлений тех же СМИ», - добавил Никол Пашинян.