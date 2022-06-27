СМИ считают формат пресс-конференции премьер-министра проблематичным, некоторые ее бойкотируют

Премьер-министр за последние два года проводит уже четвертую пресс-конференцию в таком формате.

Аппарат премьер-министра просит СМИ и неправительственные организации заранее присылать свои вопросы, после чего вопросы группируются, иногда редактируются, и комментатор зачитывает их в прямом эфире. СМИ в такое формате лишены возможности не только напрямую задавать вопросы, но и реагировать на ответы. Пресс-конференции премьер-министра в таком формате ранее были проведены 23 ноября и 24 декабря 2021 года, а также 24 января 2022 года.

«Часто содержание вопроса фактически искажается или сокращаются какие-то нюансы вопроса, а иногда некоторые вопросы вообще не озвучиваются. В результате, по сути, ограничивается возможность получения общественностью надлежащей информации.

Считаем, что общение главы государства со СМИ в таком формате является дискриминационным, неэффективным и противоречит ключевым принципам демократии - прозрачности и подотчетности.

Поэтому призываем премьер-министра Пашиняна вернуться к практике свободного общения со СМИ, тем более что существовавшие ранее ограничения, вызванные пандемией коронавируса, уже не актуальны», - говорится в заявлении СМИ, к которому присоединилось также Радио Азатутюн.

По мнению президента Ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна, одной из причин уклонения от очной пресс-конференции являются, в том числе, попытки СМИ превратить все в политическую акцию. Несмотря на это, он считает эту введенную Пашиняном практику проблематичной и призывает вернуться к более демократичному формату.

«В основном складывается впечатление, что премьер-министр больше сосредоточился на тех темах, которые нужны ему. Пресс-конференция предполагает, что предметом обсуждения, разъяснения и комментариев должны стать также вопросы, озвученные общественностью через СМИ», - отметил он.

Более 30 СМИ в распространенном заявлении заявили, что решили бойкотировать сегодняшнюю пресс-конференцию и не направлять в аппарат премьер-министра свои вопросы. Радио Азатутюн направило премьер-министру вопрос для сегодняшней пресс-конференции, поинтересовавшись, не считает ли он выбранный для себя формат «комфортной» пресс-конференции антидемократическим и собирается ли вернуться к варианту свободного общения.