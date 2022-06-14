По требованию Алиева термины «нагорно-карабахский конфликт» и «статус» больше не используются в переговорах - азербайджанский чиновник

Президент Азербайджана Ильхам Алиев определяет содержание переговоров и мирную повестку с Арменией, более того, по его требованию такие выражения, как «нагорно-карабахский конфликт» и «статус», больше не используются в переговорах, заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов.

Напомнив, что после 44-дневной войны лидеры Армении и Азербайджана провели семь встреч в реальном и онлайн-форматах при посредничестве президентов России, Совета Европы и Франции, высокопоставленный азербайджанский чиновник в интервью официальной прессе сказал, что сейчас первоначальная цель - начать переговоры по мирному соглашению и обсудить вопросы делимитации и демаркации границ.

После последних переговоров Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в заявлении председателя Европейского совета не было упоминания о статусе Нагорного Карабаха, вместо этого Шарль Мишель говорил о правах этнических армян Карабаха.

Ранее Азербайджан представил Армении свои пять принципов мирных переговоров, а Ереван добавил к ним свои шесть пунктов. Одним из шести пунктов был вопрос определения окончательного статуса Нагорного Карабаха. На днях заместитель министра иностранных дел Армении сообщил, что официального ответа из Баку по этим шести пунктам не поступало.

В опубликованном сегодня интервью секретарь Совета безопасности Азербайджана заявил, что перед утверждением комиссии по делимитации и проведением первой встречи Армения несколько месяцев ее откладывала и уклонялась от переговоров, но в результате была вынуждена сесть за стол переговоров. По его словам, следующий этап для Баку – открытие так называемого «Зангезурского коридора». Азербайджан уже смог договориться с другим соседом, Ираном, добавил Рамиль Усубов.

«Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному с Ираном по его [Алиева – ред.] инициативе, в 5 км к югу от ирано-армянской границы будет построен новый транспортный узел, соединяющий Восточный Зангезур и Нахчыван. Правительство Армении считает, что оно должно иметь превосходящую позицию в отношении нового транспортного узла и должно диктовать свои условия. Однако наш президент объявил, что этот транспортный узел будет сдан в эксплуатацию с географической разницей всего в 5 километров, и Армения в очередной раз ошиблась в своих расчетах», - сказал Усубов, не сообщив других подробностей об этом новом транспортном узле.

Пригрозив Армении изоляцией, высокопоставленный азербайджанский чиновник также сказал, что участие официальных лиц Армении в последних переговорах свидетельствует о том, что армянская сторона осознает, что уступок больше не будет.

«Наша страна может в очередной раз изолировать Армению от возможности участвовать в глобальных проектах. Это последний шанс Еревана, и, оставшись в стороне от этого проекта, она потеряет свой единственный шанс избежать экономического и социального кризиса», - заявил Усубов.

В то время как из Азербайджана в очередной раз звучат заявления о «Зангезурском коридоре», официальный Ереван подтвердил, что для Армении заявления о коридоре неприемлемы и являются красной линией. В интервью Аль-Джазире премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть лишь один коридор – Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, а открытие дорог обсуждается на основе взаимного суверенитета и соблюдения нерушимости границ.

На днях в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут действовать в упрощенном режиме, однако в отношении суверенитета Армении над армянскими территориями никаких двусмысленностей быть не может.