Ереван обнародовал свои предложения Азербайджану

Армянская сторона обнародовала те пункты для начала мирных переговоров, которыми Ереван ответил на представленное азербайджанской стороной предложение из пяти пунктов. Шесть пунктов документа, составленного на русском языке, вчера в эфире Общественного телевидения Армении представил посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

По словам чиновника, в первом пункте документа отмечается, что армянская сторона отвечает на письмо азербайджанской стороны, которое Ереван получил спустя десять дней, 21 марта.

По словам Марукяна, во втором пункте отмечается, что Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий к Азербайджану.

«Как вы помните, Азербайджан там говорит, что у вас не должно быть к нам территориальных претензий. Мы же говорим: у нас и не было к вам никаких территориальных претензий. И с самого начала все власти Армении всегда заявляли, что у нас нет территориальных претензий. Более того, здесь сказано, что 8 декабря 1991 года, подписав вместе с Азербайджаном договор о создании СНГ, Армения ратифицировала данный договор 18 февраля 1992 года. То есть, на момент подписания мы взаимно признали территориальную целостность и границы друг друга, присоединившись к данной структуре», - сказал Марукян.

По информации посла по особым поручениям, в третьем пункте подчеркивается вопрос определения окончательного статуса Нагорного Карабаха.

«Для армянской стороны принципиальными являются вопросы обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха, соблюдения их прав и свобод, а также определения окончательного статуса Нагорного Карабаха», - пояснил чиновник.

В четвертом пункте армянская сторона считает важным выполнение обязательств, изложенных в подписанных после войны трехсторонних заявлениях, в частности, возвращение военнопленных, разблокирование региона.

«Армянская сторона считает важными обязательства, изложенные в заявлениях президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Это, в частности, возвращение военнопленных, которое до сих пор не выполнено, разблокирование коммуникаций, которое Азербайджан затягивает», - сказал посол по особым поручениям.

Уже в пятом пункте, по словам Марукяна, армянская сторона выражает готовность начать переговоры о нормализации отношений, установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта.

«Это те основополагающие принципы, которые были изначально. То есть, здесь закреплены право наций на самоопределение и другие важные права и свободы», - подчеркнул посол.