Стали известны некоторые подробности открытия армяно-азербайджанских дорог

И спустя пять дней после заявления Лаврова об «упрощенном режиме» дороги через территорию Армении, которая должна связать Азербайджан с Нахичеваном, официально не уточняется, что это означает. Однако Радио Азатутюн стали известны некоторые подробности, касающиеся ведущихся переговоров.

Так, въезжающие на территорию Армении азербайджанские грузы и пассажиры сначала будут проверяться российской пограничной службой, а затем таможенной службой Армении. Затем переход будет осуществляться в сопровождении армянского патруля, в составе которого будет как минимум один российский офицер.

Будут ли действовать те же условия и в случае въезда армянских грузов и пассажиров на территорию Азербайджана? Согласно тем же источникам, переговоры продолжаются. Об этом на днях написал также журналист Татул Акопян, по сведениям которого, Баку потребовал наличия российского патруля.

Официальные Москва и Ереван опубликовали разные сведения после состоявшейся в Москве около десяти дней назад встречи вице-премьеров трех стран. По информации российского правительства, стороны сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля. Между тем, по сообщению правительства Армении, стороны уточнили свои подходы. Что это за подходы, до сих пор официально не уточняется.

Вопросы только прибавились после заявления Лаврова в Ереване на прошлой неделе о том, что пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут работать в упрощенном режиме, однако в отношении суверенитета Армении над армянскими территориями никаких двусмысленностей быть не может. Подробности глава МИД России не привел.

«Как вы знаете, железнодорожный маршрут [между Арменией и Азербайджаном] согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы, поэтому тут лучше все десять раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. У нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого», - сказал Лавров.

Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, но пока не получило ответа на вопрос о том, будет ли такой же режим действовать в случае дорог, ведущих из Армении в Иран и Россию через территорию Азербайджана.

Коридор является красной линией для Армении - Пашинян



Вчера вопрос открытия дорог с Азербайджаном затронул премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявив в интервью «Аль-Джазире», что коридор является красной линией для Армении.

«Вы знаете, для нас неприемлема формулировка о так называемом коридоре, для нас это красная линия, потому что в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, о котором я упоминал в начале нашего разговора, есть лишь один коридор, это Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, - сказал Пашинян и продолжил: - Но в трехстороннем заявлении есть еще одно положение, которое касается открытия коммуникаций. Имею в виду железные дороги, автомобильные дороги, и мы готовы, фактически, уже обсуждаем вопрос об открытии региональных коммуникаций по принципу взаимного суверенитета и соблюдения нерушимости границ».

Как известно, паспортный и таможенный досмотр пассажиров и грузов, въезжающих в Армению из Грузии и Ирана, осуществляют Служба национальной безопасности и Комитет государственных доходов Армении.

При подобном открытии армяно-азербайджанских дорог Ереван в какой-то мере уступит свой суверенитет - аналитик

По мнению аналитика Арега Кочиняна, если вышеизложенное станет реальностью, то при подобном открытии армяно-азербайджанских дорог Ереван в какой-то мере уступит свой суверенитет.

«Если там будут находиться российские пограничники, если там будут российские сопровождающие, если, фактически, все это будет иметь особый статус, в функциональном смысле это именно коридор. Тем более, если аналогичного статуса не будет при проезде наших грузов и пассажиров через территорию Азербайджана», - в беседе Радио Азатутюн сказал Кочинян.

«Иными словами, если они не дают дополнительных гарантий безопасности и там русские не будут участвовать, а у нас здесь будут участвовать, это означает, что уже есть качественная разница между используемой дорогой здесь и там. Это означает, что они [азербайджанцы] будут использовать эту дорогу, потому что у них есть дополнительные гарантии, а мы не будем использовать ту дорогу, потому что у нас нет таких же гарантий», - добавил аналитик.

«То есть, по сути, сейчас речь идет на практике о коридоре, без территориальных изменений. Я не исключаю, что задача изначально была такой, просто все эти дополнительные требования выдвигались для того, чтобы затем создать имитацию уступок», - подчеркнул аналитик.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному после 44-дневной войны, в регионе должны быть открыты все экономические и транспортные коммуникации, Армения должна обеспечить связь между Нахичеваном и западными районами Азербайджана. Также отмечается, что контроль за транспортным сообщением осуществляет пограничная служба ФСБ России. В трехстороннем заявлении, однако, не уточняется, какие маршруты возьмет под контроль российская сторона: только ли из Азербайджана через территорию Армении в Нахичеван или также из Армении через территорию Азербайджана в Иран или Россию.