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Стали известны некоторые подробности открытия армяно-азербайджанских дорог

И спустя пять дней после заявления Лаврова об «упрощенном режиме» дороги через территорию Армении, которая должна связать Азербайджан с Нахичеваном, официально не уточняется, что это означает. Однако Радио Азатутюн стали известны некоторые подробности, касающиеся ведущихся переговоров.

Так, въезжающие на территорию Армении азербайджанские грузы и пассажиры сначала будут проверяться российской пограничной службой, а затем таможенной службой Армении. Затем переход будет осуществляться в сопровождении армянского патруля, в составе которого будет как минимум один российский офицер.

Будут ли действовать те же условия и в случае въезда армянских грузов и пассажиров на территорию Азербайджана? Согласно тем же источникам, переговоры продолжаются. Об этом на днях написал также журналист Татул Акопян, по сведениям которого, Баку потребовал наличия российского патруля.

Официальные Москва и Ереван опубликовали разные сведения после состоявшейся в Москве около десяти дней назад встречи вице-премьеров трех стран. По информации российского правительства, стороны сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля. Между тем, по сообщению правительства Армении, стороны уточнили свои подходы. Что это за подходы, до сих пор официально не уточняется.

Вопросы только прибавились после заявления Лаврова в Ереване на прошлой неделе о том, что пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут работать в упрощенном режиме, однако в отношении суверенитета Армении над армянскими территориями никаких двусмысленностей быть не может. Подробности глава МИД России не привел.

«Как вы знаете, железнодорожный маршрут [между Арменией и Азербайджаном] согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы, поэтому тут лучше все десять раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. У нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого», - сказал Лавров.

Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, но пока не получило ответа на вопрос о том, будет ли такой же режим действовать в случае дорог, ведущих из Армении в Иран и Россию через территорию Азербайджана.

Коридор является красной линией для Армении - Пашинян


Вчера вопрос открытия дорог с Азербайджаном затронул премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявив в интервью «Аль-Джазире», что коридор является красной линией для Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дает интервью «Аль-Джазире», Доха, 13 июня 2022 г. (Фотография - пресс-служба правительства Армении)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян дает интервью «Аль-Джазире», Доха, 13 июня 2022 г. (Фотография - пресс-служба правительства Армении)

«Вы знаете, для нас неприемлема формулировка о так называемом коридоре, для нас это красная линия, потому что в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, о котором я упоминал в начале нашего разговора, есть лишь один коридор, это Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, - сказал Пашинян и продолжил: - Но в трехстороннем заявлении есть еще одно положение, которое касается открытия коммуникаций. Имею в виду железные дороги, автомобильные дороги, и мы готовы, фактически, уже обсуждаем вопрос об открытии региональных коммуникаций по принципу взаимного суверенитета и соблюдения нерушимости границ».

Как известно, паспортный и таможенный досмотр пассажиров и грузов, въезжающих в Армению из Грузии и Ирана, осуществляют Служба национальной безопасности и Комитет государственных доходов Армении.

При подобном открытии армяно-азербайджанских дорог Ереван в какой-то мере уступит свой суверенитет - аналитик

По мнению аналитика Арега Кочиняна, если вышеизложенное станет реальностью, то при подобном открытии армяно-азербайджанских дорог Ереван в какой-то мере уступит свой суверенитет.

Аналитик Арег Кочинян дает интервью Радио Азатутюн (архив)
Аналитик Арег Кочинян дает интервью Радио Азатутюн (архив)

«Если там будут находиться российские пограничники, если там будут российские сопровождающие, если, фактически, все это будет иметь особый статус, в функциональном смысле это именно коридор. Тем более, если аналогичного статуса не будет при проезде наших грузов и пассажиров через территорию Азербайджана», - в беседе Радио Азатутюн сказал Кочинян.

«Иными словами, если они не дают дополнительных гарантий безопасности и там русские не будут участвовать, а у нас здесь будут участвовать, это означает, что уже есть качественная разница между используемой дорогой здесь и там. Это означает, что они [азербайджанцы] будут использовать эту дорогу, потому что у них есть дополнительные гарантии, а мы не будем использовать ту дорогу, потому что у нас нет таких же гарантий», - добавил аналитик.

«То есть, по сути, сейчас речь идет на практике о коридоре, без территориальных изменений. Я не исключаю, что задача изначально была такой, просто все эти дополнительные требования выдвигались для того, чтобы затем создать имитацию уступок», - подчеркнул аналитик.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному после 44-дневной войны, в регионе должны быть открыты все экономические и транспортные коммуникации, Армения должна обеспечить связь между Нахичеваном и западными районами Азербайджана. Также отмечается, что контроль за транспортным сообщением осуществляет пограничная служба ФСБ России. В трехстороннем заявлении, однако, не уточняется, какие маршруты возьмет под контроль российская сторона: только ли из Азербайджана через территорию Армении в Нахичеван или также из Армении через территорию Азербайджана в Иран или Россию.

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