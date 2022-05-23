В Армении и Азербайджане создаются комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ между двумя странами

Председателем комиссии назначен вице-премьер РА Мгер Григорян. ​В состав Комиссии также вошли заместители министров иностранных дел, обороны, юстиции, территориального управления и инфраструктур, заместитель председателя Комитета кадастра, представитель по международно-правовым вопросам, заместитель начальника Генштаба ВС, начальник департамента Службы национальной безопасности, командующий Пограничными войсками СНБ, начальник Военно-топографической службы Генерального штаба ВС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал указ о создании государственной комиссии по делимитации.

По сообщению пресс-службы президента Азербайджана, председателем комиссии назначен вице-премьер Шахин Мустафаев, в состав включены представители 22 ведомств, в том числе заместитель премьер-министра Нахичеванской Автономной Республики, заместители министров иностранных дел, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, юстиции, сельского хозяйства, обороны, первый заместитель начальника Службы государственной безопасности, заместители начальников Государственной пограничной службы и Службы внешней разведки, заместитель председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана», начальник Государственной службы по вопросам имущества, заведующий сектором отдела законодательства и правовой политики администрации президента, главы исполнительной власти Газахского, Агстафинского, Товузского, Гядабейского, Дашкесанского, Кяльбаджарского, Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов.

Вчера в Брюсселе состоялась встреча лидеров Армении и Азербайджана.

После более чем 5-часовых переговоров президент Европейского совета заявил, что лидеры Армении и Азербайджана договорились о проведении в ближайшие дни на армяно-азербайджанской границе первого совместного заседания комиссий по делимитации и безопасности границ, согласились разблокировать транспортное сообщение, в том числе договорились о принципах транзита между западным Азербайджаном и Нахичеваном, а также между разными частями Армении по территории Азербайджана. Что предполагают эти принципы, ни Ереван, ни Баку пока не уточнили.