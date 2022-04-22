Стратегия Армении заключается «в обеспечении такого решения, которое позволит арцахцу жить в Арцахе и чувствовать себя армянином» - Пашинян

Однако Пашинян снова не уточнил, какова позиция Еревана в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

«В краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе наша стратегия заключается в обеспечении такой ситуации или такого решения, которое позволит арцахцу жить в Арцахе, и как я сказал в своем выступлении в парламенте 14 апреля, жить так, чтобы арцахец чувствовал, считал себя карабахцем, арцахцем и армянином. Любое решение нагорно-карабахского конфликта или любая ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, которая не только не будет обеспечивать, но и не будет гарантировать эти условия, для нас неприемлема и никогда не будет приемлемой», - сказал он.

Заявив, что повестка мира обеспечит будущее Армении и Нагорного Карабаха, Никол Пашинян коснулся темы снижения планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха, вокруг которой шум не утихает.

И сегодня премьер-министр не пояснил, что означает снижение планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха, о чем он говорил на прошлой неделе в Национальном собрании.

Бывший министр иностранных дел Ара Айвазян и бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян после этого заявления Пашиняна заявили, что за время их пребывания в должности от международного сообщества не поступало призывов снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

«Предложения сопредседательства Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорного Карабаха в 2016 году являются не чем иным, как документом о снижении планки, поскольку ключевой смысл этого документа заключался в отсрочке определения статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. И, кстати, говоря о неопределенном сроке, подразумевались десятилетия, если не больше. Таким понижением планки в предложениях 2016 года было также предложение делегировать вопрос определения статуса Нагорного Карабаха международным органам, причем таким органам, которые ранее выражали свою позицию по этому вопросу в пользу территориальной целостности Азербайджана. Таким призывом снизить планку был Лиссабонский саммит ОБСЕ в 1996 году», - заметил сегодня премьер-министр.

На данный момент нет никакого проекта карабахского урегулирования - Пашинян

Отметив, что общество знакомо с содержанием всех бумаг, являющихся предметом армяно-азербайджанских переговоров на данный момент - это 5 пунктов, переданных Азербайджаном, и ответ Еревана, Никол Пашинян подчеркнул: «Ответственно заявляю, что за этот период и на данный момент не было и нет никакого проекта урегулирования Нагорного Карабаха, обратите внимание, нет ни одного проекта или черновика, который находится на переговорном столе или в обращении. Повторяю, нет никакого проекта или даже чернового проекта. Речь идет о периоде после 9 ноября 2020 г.

Что касается сдачи Арцаха, тысячу раз извиняюсь, но должен констатировать, что Арцах не предмет, чтобы его сдавали или не сдавали. Арцах – это прежде всего люди, которые там живут. Если бы мы хотели сдать Арцах, мы бы не тратили десятки миллиардов драмов после 44-дневной войны, чтобы обеспечить возвращение арцахцев в свои дома. […] Исключаю, я просто исключаю, чтобы существовал в той или иной степени близкий к подписанию документ, который будет подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями общества Арцаха».

И после встречи с Путиным Пашинян поднимает вопрос Паруха

Премьер-министр сегодня заявил, что проинформировал президента Нагорного Карабаха о содержании переговоров с президентом России по части урегулирования карабахского конфликта.

«На этом фоне, безусловно, крайне важна безопасность Нагорного Карабаха, ключевой составляющей которой является бесперебойная и беспрепятственная работа Лачинского коридора. В этой связи неоценим вклад миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе, с другой стороны, в ряде эпизодов мы видим необходимость повышения эффективности деятельности миротворцев.

Вторжение азербайджанских подразделений в районе села Парух в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе является весьма тревожным фактом, что важно с точки зрения общей оценки ситуации. И мы надеемся, что миротворческие силы Российской Федерации в Нагорном Карабахе обеспечат полный вывод азербайджанских подразделений», - подчеркнул он.

По словам Пашиняна, в ходе вчерашней встречи с Путиным были достигнуты важные договоренности о принципах открытия региональных коммуникаций и Ереван готов как можно скорее начать строительство связывающей восток с западом железнодорожной линии через территорию Республики Армения.