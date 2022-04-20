В мое время от международного сообщества не было призыва снизить планку – экс-глава МИД

Экс-министр, имеющий почти 25-летений опыт дипломатической работы, в то же время отказался комментировать, что значит снижение планки Еревана в вопросе статуса Нагорного Карабаха, посоветовав обратиться в правительство.

На вопрос журналиста, кто конкретно озвучил призыв международного сообщества снизить планку, Ара Айвазян ответил: «В мое время этого не было, если помните, было несколько заявлений со стороны сопредседателей, в частности, в декабре, если не ошибаюсь, 3 декабря и 13 апреля, думаю, те акценты, которые они там сделали, полностью соответствовали нашим национальным и государственным интересам».

В заявлении глав делегаций трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря 2020 года и заявлении трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля 2021 года не только содержится формулировка Нагорный Карабах, но и отмечается, что конфликт должен быть урегулирован на основе хорошо известных сторонам принципов и компонентов. За почти тридцатилетнюю историю Минской группы ОБСЕ, говоря о принципах урегулирования, посредники имели в виду Хельсинкский заключительный акт ОБСЕ от 1975 года, в котором закреплены принципы территориальной целостности государств, самоопределения народов и исключения применения силы.

Политические дискуссии по карабахской проблеме в Армении и Нагорном Карабахе обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе в Национальном собрании заговорил о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

«Сегодня международное сообщество снова говорит нам: немного снизьте планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, чтобы обеспечить большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха», - сказал Пашинян.

Мы направили запрос министру иностранных дел Арарату Мирзояну с просьбой прокомментировать заявление Ара Айвазяна, пояснив, какая из стран международного сообщества, когда и в каких обстоятельствах предложила Армении снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и, наконец, что означает выражение «снизить планку», которое власти Армении в предыдущие дни так и не уточнили.

На наш запрос МИД пока не ответил.

Ара Айвазян возглавил МИД Армении через несколько дней после окончания 44-дневной войны, 18 ноября 2020 года. Спустя полгода, 27 мая 2021 года, он подал в отставку, указав причину: «Чтобы никогда не было каких-либо сомнений, что это министерство может сделать шаг или дать согласие на какие-то идеи, инициативы, которые были против нашей государственности, наших национально-государственных интересов».

В течение прошедшего года экс-министр иностранных дел так и не пояснил, что за инициативы были направлены против армянской государственности.

Во время вчерашней пресс-конференции он раскрыл некоторые скобки: «Первый раз о зеркальном отводе речь шла 27 мая, спустя несколько часов я подал в отставку, были теоретические разговоры о делимитации и демаркации, и я высказал свое мнение. Мое мнение было отрицательным, я считаю, что зеркальный отвод был большой тактической ошибкой с нашей стороны, потому что, если вы помните, вплоть до 27 мая были адресные заявления, и последнее заявление было сделано Госдепом США, и это было очень строгое заявление. До этого были заявления Франции, Европейского союза, Канады, Индии, Ирана, была очень четкая реакция».

По мнению Ара Айвазяна, ошибка государства состояла в том, что оно годами было оторвано от реальности и не замечало, какие изменения происходят в мире. «Не забывая наших ошибок, давайте не будем отрываться от геополитических процессов», - вчера заключил бывший министр иностранных дел Армении.