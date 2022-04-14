Без Шуши остановить или предотвратить войну было невозможно - Пашинян

Вопрос Шуши находился на столе переговоров еще с 1996 года, сегодня с трибуны Национального собрания заявил премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что никакого урегулирования не было бы до тех пор, пока не был бы решен вопрос Шуши. Война, по словам премьер-министра, шла за Шуши.

«Саргсян сдал бы Шуши? Не сдал бы. Началась бы война, и он тогда бы сдал не только Шуши, но и часть Карабаха? О ширине Лачинского коридора ни в одном переговорном документе ничего не было, это должно было обсуждаться позже. И к этому поэтапному [варианту] добавился еще один этап: статус Нагорного Карабаха или текущий статус должен был решаться на заседании Совете Безопасности [предположительно ООН]», - сказал премьер-министр.

Вчера в Национальном собрании Никол Пашинян заявил: «Сегодня международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха. В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь».

Говоря о 44-дневной войне, премьер-министр также отметил, что если бы он сдал 7 прилегающих к Нагорному Карабаху районов, то, быть может, спас бы тысячи жизней, а «не сдав, фактически, стал автором решений, которые привели к тысячам жертв».

Касаясь последовавших за его вчерашним выступлением критических замечаний о том, почему власти не предотвратили или не остановили войну, Пашинян заявил, что без Шуши остановить или предотвратить войну было невозможно.

«И наши ребята, которые пали, слава им, они стояли за это право, за возможность не сдавать Карабах. И то, о чем я говорю, это о том, чтобы не сдавать Карабах, потому что, если мы пойдем другим путем, мы сдадим Карабах, события вокруг Паруха вам пример, будем сдавать по частям. Хватит обманывать друг друга», - сказал глава правительства.

Премьер-министр заметил, что если бы они до конца следовали переговорной логике, оставленной Сержем Саргсяном, то Карабах был бы сдан.

«Потому что, даже если бы должен был состояться референдум, он должен был бы состояться в сроки, согласованные между сторонами. А Азербайджан заявил: «никакого референдума в ближайшие 50 лет не будет, пусть азербайджанцы вернутся в Карабах, поживут вместе 50-100 лет, азербайджанские населенные пункты заселятся, а там через 50-100 лет посмотрим, что произойдет, ни на какое другое условие мы не согласны»», - сказал Пашинян, подчеркнув, что в результате всего переговорного процесса предыдущего периода Армения и Нагорный Карабах лишились политического и дипломатического пространства.

«Мы открываем путь, чтобы вывести наш народ из состояния жертвенного агнца. Вчерашним выступлением мы открываем пространство, путь для Республики Армения и Арцаха к сохранению государственности, - сказал Пашинян, продолжив: - Армения - суверенное государство, мы должны вернуть себе право что-то решать, потому что мы страна, мы не стойло, мы страна, мы граждане, мы не жертвенные агнцы, чтобы в разных местах решали, как и сколько нас резать и прощать. Мы государство, мы нация, мы суверенны. Да, мы горды, мы кровоточим, но у нас есть самолюбие, и мы не позволим кому-то решить отнять у нас наше право».

По словам премьер-министра, некоторые люди мечтают, чтобы карабахцы покинули Карабах. «Нет, карабахцы не должны покидать Карабах. Карабахцы должны жить в Карабахе, карабахцы должны иметь права, свободы и статус в Карабахе. Карабахцы в Карабахе должны быть карабахцами, арцахцами или армянами. Об этом мы и говорим», - заявил Пашинян, подчеркнув, что военнослужащие ради этого погибали на войне, погибали, чтобы открыть будущее для Карабаха и Армении.