«Международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха» - Пашинян

«Сегодня международное сообщество говорит нам: немного снизьте вашу планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, и вы обеспечите большую международную консолидацию вокруг Армении и Арцаха», - заявил сегодня с трибуны Национального собрания премьер-министр Никол Пашинян.

«В противном случае, говорит международное сообщество, просим вас на нас не рассчитывать не потому, что мы не хотим вам помочь, а потому, что мы не можем вам помочь», - добавил Пашинян.

Премьер-министр Армении заявил, что альтернативы мирной повестке дня нет, и скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы, а формат и график, по словам Пашиняна, еще предстоит обсудить.

«Не исключено, что Азербайджан попытается быстро завести процесс мирных переговоров в тупик»

Глава исполнительной власти не исключил, что Азербайджан попытается быстро завести процесс мирных переговоров в тупик, создав тем самым повод для новых агрессивных действий против Армении и Нагорного Карабаха.

Такие же опасения есть у Еревана и в связи с работами по делимитации, сказал премьер, не исключив, что Азербайджан использует этот процесс для формулировки территориальных претензий к Армении, заявляя де-юре, что у него нет никаких территориальных претензий.

«Понимая и просчитывая все риски и вызовы, мы пришли к выводу, что простаивание на том же месте и отсутствие прогресса в процессе не только не снижает, но и усугубляет риски. Именно поэтому мы достигли договоренности в Брюсселе о создании до конца апреля двусторонней комиссии Армения-Азербайджан по делимитации и вопросам безопасности границ и начали работу», - сказал Пашинян.

Уточнение официальной позиции Азербайджана по вопросу границ, фиксирование официальной позиции Армении по тому же вопросу, использование в вопросе уточнения границ только де-юре имеющих значение фактов и аргументов - пожалуй, такова тактика Армении, сказал Пашинян, подчеркнув, что на этой основе нужно достичь соглашения по границе Армения-Азербайджан.

«Комиссия также будет иметь определенные полномочия по мониторингу ситуации на границе»

По словам Пашиняна, совместная пограничная комиссия будет иметь двойной мандат, в том числе определенные полномочия по мониторингу ситуации на границе.

«У нее также будут возможности выступать с конкретным предложением, направленным на повышение уровня безопасности и стабильности на границах. При необходимости к этому процессу можно будет привлечь международный экспертный потенциал. Сейчас мы работаем над форматом и составом комиссии и самое позднее 30 апреля должны постараться уточнить состав», - сказал премьер-министр.

«Зеркальный отвод войск никогда не был предусловием Еревана»

Касаясь критики за отказ от предложения о зеркальном отводе войск, Пашинян отметил, что зеркальный отвод войск никогда не был предварительным условием Еревана.

«Просто мы считаем, что процесс делимитации возможен только в отношении границ, где есть определенный уровень безопасности и стабильности, чего, к сожалению, нельзя сказать о нынешней армяно-азербайджанской границе. – сказал Пашинян, продолжив: - Но мы также подошли к опасной черте, что предложение зеркального отвода войск могло быть воспринято как политика направленная на то, чтобы завести ситуацию в тупик. Поэтому мы выразили готовность проявить гибкость, надеясь, что международное сообщество будет уделять больше внимания обстановке безопасности вдоль границы».

«Карабахский вопрос - это не вопрос территории, а вопрос права»

У Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану, и вопрос Карабаха – это не вопрос территории, а вопрос права, сказал Пашинян, вновь отметив, что для Армении принципиальное значение имеют гарантии безопасности армян Карабаха, обеспечение их прав и свобод и уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха. С этим дополнением повестки Армения готова к началу мирных переговоров, и эта позиция была зафиксирована в ходе последней встречи в Брюсселе, заявил премьер.

Глава правительства отметил, по его словам, очень существенный нюанс: «Если раньше мы ставили в основу статус Карабаха, и из него вытекали гарантии безопасности и права, то сейчас мы закладываем в основу гарантии безопасности и права, и из них вытекает статус. Иными словами, мы констатируем, что статус в данной ситуации является не целью, а средством обеспечения безопасности и прав армянства Нагорного Карабаха».