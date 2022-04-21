Ванецян также утверждает, что за время его пребывания в должности не было призывов снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха

Первым был Ара Айвазян, занявший пост министра иностранных дел сразу после 44-дневной войны и ушедший в отставку в конце мая прошлого года.

После «бархатной» революции 2018 года Ванецян был назначен директором Службы национальной безопасности (СНБ) и проработал на этом посту до сентября 2019 года. А Пашинян, заявивший, что международное сообщество призывает армянскую сторону снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха и тем самым обеспечить большую международную консолидацию вокруг Армения и Нагорного Карабаха, говорил не только о сегодняшнем дне, но и о 2018-2019 годах.

«Во время моего пребывания в должности не было переговоров, были консультации с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и т.д., но не было разговоров о какой-либо планке», - сказал Ванецян.

На вопрос Радио Азатутюн, продолжали ли они говорить о праве на самоопределение, глава фракции «Честь имею» ответил: «Конечно, право на самоопределение никто не отменял, право на самоопределение — неотъемлемое право. Есть три основных принципа, которые должны были быть реализованы. А что мы увидели? Кроме права на самоопределение, на все остальное Никол Пашинян согласился».

В ответ на вопрос, каков их план по спасению Нагорного Карабаха после смены власти, Ванецян заявил, что именно с этой целью он проводит сидячую акцию протеста на площади Свободы - устранить власть, чтобы не увидеть Карабах в составе Азербайджана. Он считает, что премьер-министр Никол Пашинян своими последними заявлениями обнародовал свою программу. По мнению Ванецяна, перечислять четкую последовательность шагов несерьезно. Он заявил, что заявление от 9 ноября 2020 года они отменять не собираются, так как не хотят войны. Оппозиционер заверил, что в случае смены власти они выдвинут право на самоопределение на первый план.

«Я не говорю, что мы должны отменить заявление от 9 ноября, то есть, должны отменить прекращение огня и начать войну, нет, мы не хотим войны. Уверяю вас, что после смены власти войны не будет, война идет сейчас, наша война не закончилась, может она и не полномасштабная, но у нас каждый день происходят пограничные инциденты, жертвы, захватывают новые территории , появляются новые пленные», - подчеркнул Ванецян.

Артур Ванецян, который уже пять дней проводит сидячую акцию протеста на площади Свободы, утверждал, что люди поняли подтекст заявлений Пашиняна - Карабах сдается. В этом случае, почему они не вышли на улицы? На площади Свободы идут политические дискуссии, несколько десятков человек периодически приходят и уходят, но собрания немноголюдные. План действий Ванецян не раскрывает, но считает это делом ближайшего будущего.

«Поверьте мне, в очень скором времени на улицах и площадях Армении будет очень много людей, которые будут требовать и которые будет защищать Армению и Арцах», - сказал он.

Совместное заявление лидеров Армении и России обеспокоило, в частности, экспертные круги. Они увидели в нем ряд опасностей - от критики западных санкций до пророссийской позиции в войне с Украиной. На вопрос, заметил ли Ванецян какие-то тревожные положения, глава оппозиционной фракции не ответил, мотивировав это тем, что детально с заявлением не знаком.