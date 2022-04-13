Представления Армении касательно сопредседательства Минской группы ОБСЕ полностью остаются в силе - глава МИД Армении

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта мы видим в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. По сути, решение той конференции, на которой был установлен этот формат, никем в мире не отменено, оно остается в силе», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении.

Президент Азербайджана вчера заявил, что, хотя мандат, выданный Минской группе ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта, де-юре остается в силе, де-факто он уже может считаться недействительным. Ранее глава МИД РФ сказал, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ.

«К сожалению, вы знаете, что отношения между странами-сопредседателями в данный момент по известным причинам не настолько благоприятны, чтобы можно было организовать трехстороннюю дискуссию. И мы не можем допустить, чтобы в этом плане возник вакуум. Но двустороннего формата не существует, двусторонних переговоров не было», - сегодня в парламенте сказал Арарат Мирзоян.

Спустя два дня после заявления Лаврова Франция подтвердила свою полную приверженность делу установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа как на двусторонней основе, так и в качестве председателя Совета Евросоюза и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. США также заявили, что готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате, а также с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь этим странам в достижении всеобъемлющего и прочного мира.

Отвечая на вопрос депутата, Арарат Мирзоян затронул также состоявшийся телефонный разговор между ним и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщив, что он состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

«Мы обсудили то, что обсуждалось в течение последнего года и зафиксировано в результатах встречи глав государств в Брюсселе, то есть, механизмы создания комиссии по делимитации и вопросам пограничной безопасности, а также представления обеих сторон о начале переговоров относительно предполагаемого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - сказал глава МИД Армении.