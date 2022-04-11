Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Азербайджана

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно сообщению, министры обменялись мнениями относительно формирования комиссии по делимитации и пограничной безопасности, подготовки мирных переговоров и гуманитарных вопросов.

Напомним, что после более чем четырехчасовых переговоров в Брюсселе на прошлой неделе лидеры Армении и Азербайджана договорились о создании к концу апреля двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами, призванной обеспечить безопасность и стабильность вдоль границы.

По итогам встречи, организованной председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев также поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами.